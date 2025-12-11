Juventus, Bremer è pronto: il messaggio sui social anticipa la mossa di Spalletti

Post su Instagram del difensore, tornato in panchina contro il Pafos due mesi dopo l’infortunio al ginocchio: il tecnico ha bisogno di lui

A oltre due mesi dall’infortunio al ginocchio Gleison Bremer freme per tornare in campo: dopo la panchina col Pafos il difensore ha fatto capire con un messaggio sui social di essere pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. E proprio nel post-gara di ieri il tecnico ha spiegato perché il brasiliano è tanto importante per lui.

Juventus, il messaggio social di Bremer

L’infortunio al ginocchio patito contro l’Atalanta nello scorso settembre, poi più di due mesi passati per recuperare, assistendo agli alti e bassi della Juventus: ora, però, Gleison Bremer è pronto per tornare in campo. Il brasiliano è stato convocato da Luciano Spalletti per la gara della Juventus contro il Pafos in Champions League, è andato in panchina all’Allianz Stadium, ma non è entrato in campo. Nonostante ciò, oggi ha voluto celebrare quel momento con un messaggio sui social: “Sempre bello riassaporare queste emozioni! Ci vediamo presto”, ha scritto Bremer.

Bremer in campo col Bologna?

Ora sta a Spalletti decidere quando mandare in campo il difensore brasiliano. Potrebbe accadere già nel prossimo impegno contro il Bologna, anche se ipotizzare Bremer come titolare contro gli emiliani è difficile: più probabile un suo rientro a partita in corso, per permettergli di riassaporare il gusto del campo e riprendere il ritmo partita.

La data giusta, allora, potrebbe essere quella del 20 dicembre, all’Allianz in una gara dal sapore particolare come quella contro la Roma. Di una cosa siamo certi: Spalletti restituirà il ruolo di titolare a Bremer il prima possibile.

Il bisogno di Spalletti

Il tecnico toscano l’ha spiegato proprio ieri sera, nel post partita della gara col Pafos. Spalletti non ha citato espressamente Bremer, ma stuzzicato su Sky Sport da Fabio Capello ha ricordato come l’assenza di un centrale di piede destro stia pesando nella Juventus, sia sul piano difensivo che su quello della costruzione del gioco. “Dobbiamo recuperare un centrale di piede destro, così Kalulu può giocare terzino”, ha dichiarato Spalletti alludendo proprio a Bremer, elemento che con la sua abilità nell’uno contro uno potrebbe anche favorire il passaggio dal 3-4-2-1 alla difesa a quattro, sperimentato dalla Juventus nel secondo tempo di ieri. Con Bremer, di fatto, la Juve di Spalletti potrebbe finalmente prendere forma.