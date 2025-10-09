Juventus, Bremer rinuncia ai giorni liberi per allenarsi: si rivedono anche Miretti e Milik, e si scatena l'ironia del web

In casa Juventus la prudenza per il rientro degli infortunati è un mantra da molti anni, e il recupero da un problema importante come la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro con interessamento del menisco rientra a pieno titolo in questa casistica. Soprattutto se la “vittima” è il giocatore forse più importante della rosa bianconera, Gleison Bremer.
Juventus, quanto manca Bremer
Il brasiliano aveva chiesto il cambio durante Juventus-Atalanta del 27 settembre scorso, per un affaticamento muscolare che fortunatamente non nascondeva lesioni. Ma tanto è bastato perché il brasiliano saltasse le partite contro Villarreal e Milan, palesando ancora una volta (in particolare contro gli spagnoli) quanto il pacchetto arretrato senza di lui faccia fatica.
Bremer sulla via del rientro
Lavoro differenziato e monitoraggio quotidiano dello staff medico, per mettere nel mirino la trasferta di Como del 19 ottobre. Una data cerchiata in rosso nel calendario di casa Bremer, sebbene la Juventus voglia procedere con grande cautela per evitare forzature e ridurre il rischio di ricadute. Il giocatore è rimasto in Italia in questi giorni, e nonostante per i giocatori rimasti a Torino il programma prevedesse quattro giorni di libertà, Bremer ha deciso di rinunciare a due giorni di ferie per tornare subito a lavorare alla Continassa.
Juventus, senza Bremer cambia tutto
La sua assenza ha pesato in particolare in Champions League contro il Villarreal: il primo gol è arrivato in seguito ad un “buco” centrale che il suo sostituto Gatti non è riuscito a chiudere. Mentre il gol del 2-2 degli spagnoli è arrivato da un calcio d’angolo in cui i centrali bianconeri non hanno aggredito il pallone, come evidenziato dallo stesso Tudor nel post partita. Gli assenti hanno sempre ragione, ma è lecito pensare che con Bremer in campo almeno uno dei due gol sarebbe stato evitato.
Si rivede Milik, l’ironia dei tifosi
Oltre a lui sono tornati a sudare anche gli altri infortunati Miretti, Cabal e Milik, notizia che ha scatenato l’ironia del web bianconero. Teo infatti scherza: “Ma Milik è vivo?”. Mentre Silvio aggiunge: “La situazione Milik lascia , da sola, capire cosa è oggi questa Juventus o meglio JJ”. Med senza mezze misure: “Era meglio cacciarlo quando è finito il suo contratto ma la dirigenza a rinnovato per un giocatore bidone questo davvero ridicolo”. Michele la prende con ironia: “Questo si infortuna anche mettendosi le cuffiette”. Cristian mette il dito sulla piaga: “Milik è l’esempio di quello che è la Juve da qualche anno a questa parte, da quando Agnelli ha deciso di dedicarsi ad altro”