La scelta di Bremer, segnale social da non sottovalutare ma la Juventus non cela le ambizioni e Vicario potrebbe avere un peso

Il difensore centrale della Juventus non gradirebbe lasciare Torino, ma la società non può escludere a priori la sua cessione se dovessero arrivare offerte top

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Le ragioni del cuore, per Gleison Bremer, potrebbero non coincidere affatto con le esigenze della Juventus e del bilancio della società bianconera che deve misurarsi entro e non oltre martedì prossimo i 13 milioni di plusvalenze, utili per far rifiatare i conti e scongiurare l’ipotesi di un ulteriore aumento di capitale. Il difensore, presente ai Mondiali nel Brasile di Carlo Ancelotti ma in attesa di debutto, ha palesato la sua opinione in merito a un eventuale operazione che gli imponga un cambio di vita, oltre che di maglia, alquanto netto e preferirebbe rimanere a Torino. Ma perché la Juventus dovrebbe rinunciare a uno tra i migliori centrali della Serie A, anche nel post infortunio? Perché considerare le possibili contendenti, ovvero Bayern Monaco e Tottenham?

La volontà di Bremer di rimanere alla Juventus

Stando a quel che ha riportato Gianluca Di Marzio, Bremer sarebbe poco incline a cambiamenti ma se fosse effettivamente in lista sia del Tottenham sia del Bayern Monaco, due club dei campionati più ricchi in Europa in grado di sostenere l’esosa richiesta della Juventus lo scenario muterebbe. Proprio il brasiliano, non avrebbe gradito le voci di un suo possibile addio in estate e avrebbe esternato il suo desiderio anche a mezzo social, con un like all’anticipazione su Instagram della notizia.

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Sulla pista Inter, nell’ambito di un possibile scambio più che altro, rimangono oggettive difficoltà soprattutto per via del progetto tecnico.

L’altalena del cartellino

Certo, la volontà del giocatore pesa e non poco ma alla Juventus cedere potrebbe rivelarsi sensato, però intendendo questo passo, questo step come chiave per non trovarsi in difficoltà durante la tessa estate di calciomercato visto e considerato che anche per Bremer si pone una domanda.

L’attuale valore di mercato del suo cartellino, pari a circa 35 milioni contro i 60 del pre infortunio non indurrebbero ad attendere che le quotazioni del brasiliano, magari con il Mondiale in corso, migliorino? Non sarebbe meglio aspettare, chiudendo appena possibile (ricordiamo quando apre la sessione estiva, il 29 giugno) e consolidare la sua leadership nel progetto di Spalletti. Bremer è un capitale del club ( il suo contratto con scadenza 2029 lo sottolinea) e di certo verrà considerato tale in chiave mercato, per ottenere di più e meglio se alle strette.

Il timore, neanche così nascosto, che possa verificarsi un caso similare a quello di Dusan Vlahovic pur nella massima considerazione che si può nutrire nei riguardi di Giovanni Carnevali indurrebbe a una scelta di massima prudenza e percorrere altre opzioni.

Cambiaso e gli altri in partenza

Discorso simile per Andrea Cambiaso, che figura nella lista degli acquisti del Chelsea: l’esterno non sembrerebbe spingere per lasciare Torino per Londra o addirittura il Barcellona. Poi ci sono Muharemovic e Savona – su cui la Juve conserva una percentuale sulla rivendita – Fabio Miretti, Douglas Luiz, Juan Cabal e Joao Mario o Nico Gonzalez, su cui non si registrano particolari sviluppi nei discorsi con l’Atletico.

A proposito, il discorso Sorloth sembra in stand by. Che ne sarà dunque di Bremer? L’associazione del difensore al Tottenham, dalle possibilità economico-finanziarie indubbie ma poco avvenente in termini sportivi, potrebbe, forse, essere dettato, dalla presenza di Guglielmo Vicario, portiere valutato dalla Juventus le cui quotazioni sono inferiori a Milinkovic-Savic e Dibu Martinez. Le offerte top non saranno scartate per ragion di Stato, ma perché si proceda a vendere Bremer o inserirlo in un ipotetico scambio bisognerà aver sondato e percorso tutte le altre possibilità che si apriranno.