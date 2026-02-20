Juventus, brutte notizie non solo per Spalletti: Osimhen ko, il Galatasaray trema, gli scenari per la Champions

Spalletti spera di recuperare pedine importanti per la missione remuntada col Galatasaray. Che rischia di presentarsi a Torino senza la sua stella: come sta l'ex Napoli

Anche a Okan Buruk è scomparso il sorriso. Certo, il 5-2 dell’andata pone il Galatasaray in una posizione di netto vantaggio sulla Juventus. Ma a Torino rischia di dover rinunciare alla stella Osimhen. Scatta il campanello d’allarme per l’infortunio capitato all’ex centravanti del Napoli. Le brutte notizie, dunque, non toccano solo Luciano Spalletti.

Juventus, Spalletti si gioca tutto in tre partite

Testa al Como. Senza Bremer, ancora infortunato. Senza Kalulu, la cui richiesta di grazia alla Figc è stata respinta. E con David ancora a mezzo servizio, ma almeno in panchina. Poi, tutto sulla missione remuntada col Galatasaray, con la speranza quanto meno di poter contare sull’attaccante canadese.

Perché McKennie avrà pure caratteristiche da centravanti, ma resta pur sempre un centrocampista. Quindi, la trasferta all’Olimpico contro la Roma che ha quasi il sapore di uno scontro diretto da dentro o fuori per la corsa Champions. Spalletti si ritrova ad affrontare questo mini ciclo cruciale per l’annata dei bianconeri con la coperta più corta che mai. Perché mancheranno anche Holm e Vlahovic, senza dimenticare Milik.

Brutte notizie anche per il Galatasaray

Inutile girarci intorno: dopo la manita subita a Istanbul, alla Juventus servirà un’autentica impresa allo Stadium per ribaltare il Galatasaray e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Ma se i turchi dovessero presentarsi nel capoluogo piemontese senza Osimhen, allora il discorso cambierebbe, la strada sarebbe (forse) meno in salita. Il rischio c’è: il nigeriano salterà la l’impegno di Super Lig in trasferta contro il Konyaspor a causa di un dolore al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo.

Come sta Osimhen: gli scenari per la Champions

Il Galatasaray ha fatto sapere che il calciatore ex Napoli sarà risparmiato a scopo precauzionale. Ciò significa che il club turco nutre speranze che possa recuperare per il ritorno del playoff in programma mercoledì nel capoluogo piemontese. Le sue condizioni saranno valutate in maniera costante e inevitabilmente preoccupano il tecnico Okan Buruk.

Se Osimhen dovesse essere al 100%, la sua presenza nell’undici titolare non sarebbe in discussione. Ma non sono da scartare anche altre due ipotesi, quella del forfait o, visto il risultato dell’andata da difendere, della panchina, così da essere chiamato in causa solo in caso di necessità. In entrambe le circostanze toccherebbe a Mauro Icardi, corteggiato proprio dalla Juve a gennaio, giocare dall’inizio in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio.