Juventus, Bucchioni boccia il tridente: polemica sui social

Solo novantasette minuti tutti e tre assieme dall’inizio della stagione ma cinque gol come bottino. L’ipotesi affascina i tifosi, fa sognare gli amanti dello spettacolo ma spaventa un po’ Sarri. Tridente sì o tridente no? Questo l’interrogativo che tormenta il mondo Juve dopo il successo in Champions dove i tre campioni assieme hanno fatto vedere di cosa sono capaci quando vengono schierati contemporaneamente.

I DUBBI – Sarri sin dall’inizio della stagione è sempre stato piuttosto cauto: va bene per le chiacchiere da bar ma serve equilibrio. L’altra sera l’ha promosso ma solo perché “si poteva fare in quel momento” e l’impressione è che non sarà mai la regola vederli tutti e tre in campo insieme.

PROMOSSO – Tra coloro a cui piace c’è anche Ronaldo che, pur senza entrare in polemica, ha detto: “Con Higuain e Dybala mi diverto, l’intesa è ottima e mi piace giocare con entrambi: poi le scelte le fa l’allenatore e vanno rispettate, ma non posso negare che insieme ci divertiamo molto”.

BOCCIATO – A far capire perché invece l’ipotesi è da bocciare è Enzo Bucchioni. La firma de La Nazione, nel suo editoriale su Tmw, risponde a due quesiti: quando potremo vedere stabilmente assieme Ronaldo, Dybala e Higuain?e Ma perchè non li fa giocare?

I MOTIVI – Bucchioni scrive che Ronaldo vuole il Tridente, il Popolo vuole il tridente e allora perchè Sarri nato incendiario sta diventando pompiere e del Tridente non vuol sapere? E conclude che qualcuno ha scambiato Sarri per Zeman.

EQUILIBRI – Il Tridente non è in cima ai pensieri di Sarri semplicemente perché tre giocatori di questo tipo comprometterebbero l’equilibrio della Juventus esponendola a enormi rischi nella fase difensiva. “Sarri non è figlio dell’utopia zemaniana, fa parte di quella schiera di allenatori che amano il calcio d’attacco, cercano di imporre il gioco, ma il tutto all’interno di un gioco equilibrato e organizzato”.

COSA SERVE – Sarri in realtà cura per prima cosa la fase difensiva, da cui tutti e tre sono quasi esentati (in particolare Cr7) e Bucchioni sottolinea che la Juventus per giocare con il Tridente avrebbe bisogno di una difesa ferrea e collaudatissima nei movimenti e di un centrocampo di muscoli e di qualità.

IL MERCATO – Il giornalista toscano conclude sottolineando che la prudenza di Sarri è figlia anche di una campagna acquisti imperfetta. “Fatico a promuovere la prima estate di Paratici senza Marotta. E’ evidente che il centrocampo bianconero sia sotto lo standard per una squadra che vuole vincere la Champions. Quando prendi un allenatore come Sarri la Juve avrebbe dovuto cercare giocatori più adatti al suo modo di pensare calcio”.

LE REAZIONI – I tifosi in larga maggioranza vorrebbero vedere il tridente già ribattezzato “Dygualdo” e sui social è un coro di inviti a Sarri a cambiare idea: “Togliere qualità x far giocare centrocampisti al momento impresentabili, che non ci han dato né qualità offensiva né blindatura difensiva, è un delitto. Per me se Matuidi e Bentancur stanno bene si può fare!”. Ma c’è anche chi invita alla prudenza: “Un giorno magari. Con il giusto centrocampo a sostenerli…”.

SPORTEVAI | 13-12-2019 08:56