Juventus: bufera su Bernardeschi, il pensiero di Pirlo

E’ tempo di critiche. La Juventus di Andrea Pirlo deve affrontare il primo, vero, momento difficile dall’inizio della stagione. Tanti i giocatori in ritardo. Sotto accusa anche le scelte di mercato. La Vecchia Signora è in affanno.

La sconfitta patita contro il Barcellona ha scatenato la rabbia dei tifosi che se la sono presa, in particolare, con Federico Bernardeschi. L’ex viola è entrato nel finale di partita e ha causato il rigore del definitivo 2-0 firmato da Leo Messi.

L’inizio di stagione di Federico Bernardeschi è da incubo. Reduce da un infortunio, ha giocato solo 81′ in Serie A, sempre denotando grandi difficoltà. Niente rinascita in Champions League, con l’errore, grave, contro il Barça.

Andrea Pirlo sta provando, in tutti i modi, a recuperarlo. Nel post match della sfida con i blaugrana, l’allenatore bianconero ha spiegato il delicato momento che sta vivendo l’esterno d’attacco classe 1994.

“Lui viene da un infortunio ed ha bisogno di riprendere fiducia. Psicologicamente è un po’ giù per l’errore di domenica e quello nella partita di oggi. La fiducia la deve ritrovare prima di tutto dentro di lui. Deve lavorare nella sua testa, deve essere tranquillo e deve aver voglia di giocare a calcio. Giocare non deve essere una cosa che ti porta dentro tristezza o pressioni, ma deve essere una cosa bella e quando scendi in campo di devi divertire”, le parole di Andrea Pirlo.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Purtroppo, in questo momento ha in testa altre cose e dovremo lavorarci. Parliamo di un giocatore sul quale faremo grande affidamento”. Insomma, non un momento facile per Federico Bernardeschi.

Tanti tifosi si stanno accanendo contro di lui, chiedendo alla società di venderlo già a gennaio. La Juventus, nel luglio del 2017, l’ha acquistato dalla Fiorentina per una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

OMNISPORT | 29-10-2020 08:33