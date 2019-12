Juventus, Buffon non ha più dubbi: annuncio sul suo futuro

Gigi Buffon ormai non ha più dubbi: prolungherà la sua carriera per un'altra stagione. Il portierone della Juventus ha raggiunto Paolo Maldini a 647 presenze in serie A, ma non si sente ancora appagato: "Riguardo al futuro lascio che la vita mi indichi il cammino. In questo momento farei un torto a me stesso se pensassi di smettere di giocare, perché mi sento un punto di riferimento, al di là delle partite che si giocano", sono le sue parole a Sky.

Il record: "Sicuramente è emozionante, è anche il motivo per cui continuo a giocare. So che posso regalarmi ancora tante belle emozioni insieme ai miei compagni. Ci sono ancora tante cose da vivere fino a quando continuerò a dare risposte sul campo. La cosa principale di oggi era vincere e cercare di finire questa annata in testa alla classifica. Tutto il resto diventa ancora più dolce, ma l'unico obiettivo di oggi era vincere".

Se ripercorre la sua carriera "non rivedo nè immagini nè parate, ma il mio modo di stare nello spogliatoio e di interagire con chiunque faccia parte del mondo Juventus ed è anche per questo che ho accettato il ruolo di secondo. Al di là delle partite che possa giocare, è un ruolo che mi gratifica e mi rende felice".

"E' giusto che giochi meno perchè davanti a me c'è uno dei tre migliori portieri al mondo. Ho accettato questo ruolo e lo rifarei domani".

Il futuro da dirigente è quindi ancora lontano per Buffon: "Lontanissimo non lo so perchè io due anni fa avevo smesso di giocare, poi la vita mi ha concesso altre possibilità clamorose e bellissime. Devo rispettare il bambino che sono stato e che vive ancora dentro di me, è giusto che per adesso prosegua".

SPORTAL.IT | 19-12-2019 11:57