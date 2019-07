Juventus, Buffon svela tutto e mette nel mirino Conte

Gianluigi Buffon a margine di un evento allo Juve Store di Milano ha parlato del suo ritorno alla Juventus, svelando alcuni retroscena: “Quando sono entrato alla Continassa sono comunque entrato in un mondo nuovo, in continua evoluzione. Il mio obiettivo è farmi trovare pronto. Non sono qua per fare dei minutaggi o guardare quanti secondi sto in campo. Alla Juve ci sono delle gerarchie con un portiere titolare che è Szcesny, poi ci sono io che devo farmi trovare pronto. Sono sereno perché so che se dovesse capitare ci sarò”.

La Champions: “E’ chiaro che nella vita e nello sport non puoi iniziare la stagione pensando di vincere solo la Champions, sarebbe l’inizio di un fallimento. E’ il trofeo che da più stimoli. Prima della finale ci sono dieci mesi importanti”.

La fascia di capitano offerta da Chiellini: “Vorrei ringraziare Tek e Giorgio che mi hanno offerto l’uno e la fascia ma io non sono qua per togliere qualcosa a qualcuno, sono qui per dare il mio contributo come ho sempre fatto per la squadra. Il portiere titolare della Juve deve avere l’uno e Chiello, che è mio fratello, deve essere capitano. Io penso di prendere il 77 che è nella mia storia e nella storia di Parma. Mi ha portato alla Juve ed è una cosa che mi ha suggestionato”.

“Ci sono tante motivazioni per questo tipo di scelta che può sembrare poco incline a quello che sono io. La vera motivazione è che voglio giocare un altro anno e provare emozioni forti. Riabbracciare certi compagni che sono come fratelli, festeggiare con il presidente, Pavel, Fabio, il preparatore dei portieri, Fabris è il senso della questione di quest’anno”.

Il nemico numero uno sembra l’Inter di Conte: “Di certo l’arrivo di Conte all’Inter fa si che l’Inter diventi una candidata molto seria per il titolo ma a luglio è un po’ presto per stilare classifiche. Penso comunque che con Conte e qualche acquisto l’Inter possa diventare una pretendente allo scudetto“.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 09:00