Juventus, buone notizie sul fronte Pjanic

Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus riguardo le condizioni di Pjanic: il centrocampista era uscito nel match contro il Lecce e si temeva un lungo stop.

Attraverso una nota sul sito ufficiale, la società bianconera ha tranquillizzato: "Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra".

L'ex giocatore della Roma aveva comunque mandato un messaggio positivo ai tifosi attraverso il suo profilo Instagram "Todo Bien", "tutto bene", con il pollice alto.

SPORTAL.IT | 28-10-2019 18:40