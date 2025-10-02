Juventus, le lacrime di Cabal e i dubbi su Bremer: emergenza per Tudor contro il Milan del grande ex Allegri 

L’infortunio del difensore colombiano a Villarreal aggrava i problemi della difesa a pochi giorni dal big match di campionato contro i rossoneri

Le lacrime di Juan Cabal, uscito al 16’ per infortunio nella partita pareggiata contro il Villarreal, aggravano l’emergenza difesa della Juventus in vista della gara contro il Milan del grande ex Massimiliano Allegri: Igor Tudor non sa ancora se potrà contare sul rientro di Gleison Bremer.

Juventus, l’infortunio di Cabal

Dal gol salva-Juventus contro l’Atalanta al nuovo infortunio rimediato ieri sera contro Villarreal: al 15’ della gara di Champions League in casa degli spagnoli, Juan Cabal è precipitato nuovamente nell’incubo, tradito dai muscoli della gamba destra. Il difensore colombiano s’è accasciato al suolo, per poi lasciare il campo in lacrime a Joao Mario, un minuto dopo.

Oggi Cabal effettuerà gli esami clinici per conoscere l’entità dell’infortunio, l’attesa sarà segnata dalla paura e dallo scoramento: il difensore stava recuperando la forma migliore dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio che gli ha fatto saltare l’intera scorsa stagione.

Tudor in emergenza col Milan

Il dramma di Cabal va ad aggravare l’emergenza difensiva in casa Juventus in vista della partita di domenica contro il Milan del grande ex Massimiliano Allegri. Prima del colombiano, infatti, si era fermato Gleison Bremer, il pilastro che regge l’impianto difensivo della squadra di Igor Tudor: a Villarreal la sua assenza s’è sentita soprattutto sui palloni alti, su cui gli spagnoli hanno dominato. Contro l’Atalanta il centrale brasiliano ha lasciato il campo per un problema al ginocchio e non si sa ancora se potrà essere a disposizione per il match contro i rossoneri.

La soluzione anti-Allegri

Tudor potrebbe dunque ritrovarsi ad affrontare il Milan con due assenze pesanti: senza Cabal e Bremer la Juventus rimane con 4 centrali di ruolo a disposizione, di cui uno, Kalulu, è però stato utilizzato finora soprattutto come esterno a cinque dal tecnico bianconero. Gli altri tre sono Kelly, Gatti e Rugani: scontata la maglia da titolare per i primi due, più probabile che Tudor arretri Kalulu sulla linea difensiva, schierando Joao Mario o McKennie sulla fascia destra, con Cambiaso a sinistra.