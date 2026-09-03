La situazione è in divenire ma la sensazione è che non sia da ritenere ancora definito il quadro: i giovani non bastano

L’epilogo della sessione di mercato sarebbe dettato dall’eredità scomoda che Giovanni Carnevali e Frederic Massara si sono ritrovati alla Juventus e con cui devono misurarsi. Da ciò la soddisfazione parziale, con dubbi e perplessità legittimate, oi, dalla sovrapposizione di infortuni e stop non preventivati. Complicazioni. Quindi, la squadra perde Juan Cabal, che pure non è mai stato considerato da Lucio Spalletti un titolare assoluto e che, nelle ultime 48 ore di trattative, è stato associato a diverse operazioni. Il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical, dove sono in cura anche Jannik Sinner, Giada D’Antoni, la stessa Federica Brignone per citare solo alcuni deli sportivi che frequentano abitualmente il centro. Qualche ora fa si è visto anche Louis Buffon, figlio di Gigi già inserito nel calcio che conta. Cabal ha una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra che sommata all’operazione di Thuram fa un meno importante.

La decisione sui parametro zero ancora liberi

La Juventus non intende attingere alla lista degli svincolati nel tentativo di arginare quel buco a centrocampo che è stato il cruccio già in tempi passati di Carnevali, in considerazione della previsione di rientro che gli specialisti hanno effettuato relativamente all’ex Nizza. Dopo l’operazione odierna a Lione, struttura scelta per Thuram si partirà con il recupero. Già da domani, recita il comunicato, si inizia.

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Il giocatore è stato operato da Bertrand Sonnery Cottet, specialista delle ginocchia che nelle scorse stagioni ha operato Gleison Bremer (crociato e menisco) e Federico Gatti (menisco). La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati, Thuram sarà operato al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tormenta dal finale dello scorso campionato.

Bene Pape Sarr, ma basterà?

Ma la Juventus è davvero in grado di sostenere l’assenza di Thuram che non figura neanche, ed era presumibile, nella lista Uefa? Dopo l’arrivo dal Tottenham di Pape Sarr sarebbe e potrebbe essere così, perché il senegalese va a integrarsi in un reparto che comprende anche Locatelli, Douglas Luiz (rimasto), Koopmeiners, McKennie e il giovane Owusu della NexGen, il quale gode della fiducia di Spalletti chiamato a inserirlo quando non c’è altra possibilità.

Oltre a Yildiz, che rientrerà dopo la sosta per le Nazionali, indisponibile anche Thuram che rientrerà tra quattro mesi, con l’attesa del 2027 perché possa correre su un campo. Cabal, l’ultimo stop registrato da un apposito comunicato, starà fuori un mese circa. La domanda ora è la seguente: avrebbe senso, valutando i giocatori rimasti senza contratto e quindi svincolati, accollarsi comunque altri costi in bilancio e rischiare ancora una volta di scivolare sul limite?

Svincolati da Juventus e la fine degli ingressi

Nella lista corposo di possibili difensori, se vogliamo partire da quelli, l’unico che vanta un’esperienza poderosa da spendere a Torino con la maglia bianconera potrebbe rivelarsi forse Raphaël Guerreiro, ma si tratterebbe di una mera ipotesi. Acerbi sarebbe un centrale, non esattamente il ruolo che andrebbe coperto per la squadra e le idee di Spalletti.

Rimane in piedi la questione Zhegrova, escluso dalla lista Uefa, di fatto in uscita visto e considerato che l’Arabia Saudita – pista più accreditata – chiuderà i battenti il prossimo 12 ottobre, come per Portogallo e Turchia. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte per l’acquisto o il prestito di Zhegrova, la Juve approfondirà.

Nel mentre, Spalletti dovrà inventare quando serve e ricorrere ai ragazzi del vivaio per sopperire ai vuoti che gli infortuni stanno causando e che il mercato, più le regole imposte, non hanno permesso di evitare. Forse un colpo a parametro zero, ragionato e compatibile con questo quadro, si sarebbe rivelato utile.