Juventus, Cabal si impunta e resta, Tagliafico e Miranda sfumano. E Pape Sarr confessa: "Mi ispiro a Pogba"

Il terzino colombiano non ha accettato l'Atalanta, i bianconeri non hanno trovato l'accordo con la Roma: resta in rosa almeno fino a gennaio. E il centrocampista senegalese accende la fantasia dei tifosi bianconeri

Non tutte le torte vengono suggellate con la classica ciliegina: vero che l’impasto va giudicato a prescindere, ma anche l’occhio vuole la sua parte, non soltanto il palato. E l’arrivo di un terzino sinistro avrebbe rappresentato il degno completamento di una mini-rivoluzione in casa Juventus.

Juventus, ecco Woltemade

Perché le operazioni portate a termine, seppur in un mare di prestiti privi di obbligo in entrata e in uscita, sono state tante: i bianconeri hanno praticamente rivoltato la rosa, in particolare con le ultime operazioni. Ultima delle quali, quella relativa a Nick Woltemade, tedesco, classe 2002. Arriva dal Newcastle in prestito oneroso intorno ai cinque milioni di euro. Il tecnico Luciano Spalletti si prepara così a iniziare i lavori con l’attaccante alto quasi due metri, e che prende il posto di Jonathan David passato con la stessa formula all’Atletico Madrid.

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Cabal resta alla Juventus

Ma era sulla fascia sinistra che Spalletti e tutti i tifosi bianconeri stavano rivolgendo le loro attenzioni: Juan Cabal, però, non ha accettato il trasferimento a Bergamo, nonostante Maurizio Sarri abbia fatto di tutto per averlo. Di conseguenza, anche la pista Nicolas Tagliafico – individuato dai bianconeri come possibile sostituto dell’ex Verona – è tramontata, con l’argentino che si sta accordando con l’Atletico Madrid.

Cabal, niente Roma

Anche l’ipotesi Roma è tramontata per il terzino colombiano: il giocatore era apprezzato e richiesto da Gasperini, bisognoso di un sostituto di Wesley sulla sinistra. L’affare – la richiesta dei bianconeri era di 12 milioni di euro – non è però andato in porto anche per la mancanza di alternative per i bianconeri che hanno vanamente inseguito Miranda e Tagliafico. Dunque, si resta con Cambiaso, che a prescindere dal problema alla caviglia era comunque arretrato nelle gerarchie spallettiane: meglio Celik a piede invertito che l’ex Bologna. Questo hanno detto le prime due giornate di campionato.

Pape Sarr, le condizioni dell’accordo

Nella giornata di oggi c’è stato l’annuncio ufficiale di Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese, classe 2002, prelevato in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro (oltre ad oneri accessori pari 300mila euro). L’accordo prevede inoltre la facoltà e, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2026/2027, l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore” per 27,5 milioni di euro pagabili in tre esercizi.

Pape Sarr nel segno di Pogba

“La prima impressione sulla Juventus è che si tratta di un club nel quale hanno giocato grandi giocatori, penso a Zidane, Pogba o Platini. E’ un grande club che rappresenta molto per me, è una grande società e sono felicissimo di essere qui e di iniziare la mia avventura con questa maglia”. Queste le prime parole di Pape Mata Sarr come nuovo giocatore della Juventus. “Sono un centrocampista box to box, mi piace anche segnare ed aiutare la squadra a giocare bene difendendo bene. Cerco di dare protezione alla squadra”, ha aggiunto il 23enne senegalese spiegando quelle che sono le sue caratteristiche.

Juventus, Pape Sarr si racconta

“Il mio obiettivo è di entrare subito nelle dinamiche della squadra, perchè la Juventus è un grande gruppo con una grande storia, è il club più titolato d’Italia. Sono felice di iniziare questa nuova avventura, penseremo ad una partita per volta, cercando di vincerne il più possibile e vedremo dove saremo arrivati alla fine”, ha detto ai canali ufficiali del club. “Come modello tra gli ex giocatori della Juve direi che mi ispiro a Paul Pogba“, ha concluso.