La Juventus cerca un portiere dopo il grave infortunio di Grabara. Tra gli svincolati spuntano Neto, Sergio Rico e Gomis, mentre Palmisani resta nel mirino.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus torna a guardare al mercato dei portieri dopo il grave infortunio rimediato da Kamil Grabara, arrivato in estate in prestito dal Wolfsburg. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, un problema che lo costringerà a un lungo stop. Il portiere polacco dovrà sottoporsi a un intervento e, secondo le stime riportate dalla stampa, i tempi di recupero possono aggirarsi sui 6-7 mesi. La società bianconera sta quindi valutando le possibilità offerte dal mercato degli svincolati, con Neto, Sergio Rico e Alfred Gomis tra i profili emersi nelle ultime ore.

Neto, il ritorno dell’ex Juventus

Il nome che sembra raccogliere maggiore attenzione è quello di Neto, già portiere della Juventus tra il 2015 e il 2017. Il brasiliano arrivò a Torino come vice di Gianluigi Buffon e ha collezionato 22 presenze complessive con la maglia bianconera, prima di proseguire la carriera tra Valencia, Barcellona, Bournemouth, Arsenal e Botafogo. Attualmente è svincolato e, secondo quanto riportato da diverse fonti, la sua candidatura è stata presa in considerazione dalla dirigenza juventina. Gli agenti del portiere avrebbero inoltre manifestato la piena disponibilità a un ritorno a Torino.

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Sergio Rico e Alfred Gomis tra le alternative

Sul tavolo della Juventus ci sono anche Sergio Rico e Alfred Gomis, entrambi attualmente senza contratto. Il portiere spagnolo vanta una lunga esperienza tra Siviglia e Paris Saint-Germain e ha trascorso la sua ultima parentesi all’Al-Gharafa, in Qatar. Gomis, invece, conosce bene il calcio italiano e ha vestito in passato le maglie di Torino, Avellino, Bologna, Salernitana e Palermo, con la più recente esperienza proprio nel club rosanero. Entrambi sono stati accostati alla Juventus come possibili soluzioni per completare il reparto alle spalle di Guglielmo Vicario, dopo lo stop di Grabara.

Palmisani, la pista per la prossima stagione

L’emergenza attuale potrebbe essere affrontata con un portiere esperto, ma la Juventus continua a guardare anche al futuro. Il nome da tenere in considerazione è quello di Lorenzo Palmisani, classe 2004 e portiere del Frosinone, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il numero uno ciociaro si è messo in evidenza anche nella vittoria per 2-0 contro il Como e il giorno successivo ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2031. Il possibile interesse della Juventus per Palmisani riguarda quindi un’operazione distinta dall’emergenza legata a Grabara e da valutare in prospettiva della prossima stagione.