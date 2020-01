Juventus-Cagliari 2019-2020, probabili formazioni

La prima partita del 2020 della Juventus è all'Allianz Stadium: i bianconeri affrontano il Cagliari alle 15 di lunedì, giorno dell'Epifania. Sarri pronto a schierare di nuovo il tridente pesante Dybala-Higuain-Ronaldo, a centrocampo Pjanic con Matuidi e uno tra Ramsey e Rabiot. Dietro torna De Ligt con Bonucci.

4-3-1-2 per Maran, con Simeone e Joao Pedro in attacco sostenuti da Nainggolan. A centrocampo Cigarini con Rog e Nandez. In porta dovrebbe tornare Olsen, nel caso l'ex Roma non recuperi ci sarà ancora Rafael.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPORTAL.IT | 03-01-2020 16:41