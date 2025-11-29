Pagelle di Juventus-Cagliari 2-1: Esposito risveglia Yildiz che fa doppietta. Palestra fa impazzire Kostic

Ecco i top e flop della gara dell'Allianz Stadium, valevole per la 13a giornata di Serie A. Inizio lento dei bianconeri, che si rimettono in carreggiata con il 10 turco

Nella 13a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-1 il Cagliari. Nel primo tempo sono i rossoblù a portarsi in vantaggio con Esposito, approfittando dell’inizio pigro dei bianconeri. Poi, però, la Vecchia Signora si rimette in carreggiata con l’uomo della provvidenza che è sempre lo stesso: Kenan Yildiz. Il turco sale in cattedra e fa doppietta. La formazione di Pisacane non molla e dà vita a un finale frizzante che non altera l’esito della gara.

Le scelte di Spalletti e Pisacane

“La Juventus è al livello del Como“. Così Fabio Pisacane ha presentato la partita dell’Allianz Stadium nella conferenza di vigilia. Luciano Spalletti cerca conferme dopo la sofferta ma preziosa vittoria di Bodo. Confermato Perin in porta.

Curiosità: partono titolari tutti i giocatori in scadenza di contratto: McKennie, Kostic e Vlahovic. A supportare il serbo ci pensano Conceicao e Yildiz. Nel Cagliari 3-5-2 con Borrelli e Sebastiano Esposito in attacco per cercare una vittoria che manca dal 19 settembre.

Esposito punge poi sale in cattedra Yildiz

Lenta e prevedibile. La Juventus parte molle e non crea nessuna occasione da gol, anche perché gioca sempre in orizzontale. Così al Cagliari basta davvero poco per contenere i padroni di casa. Kostic si fa rubare banalmente un pallone da Palestra che mette in mezzo un pallone da spingere solo in rete per Esposito.

I bianconeri allora si accendono e trovano il pari immediato con Yildiz, punzecchiato da Rampulla in settimana. L’infortunio di Vlahovic con lacrime annesse è una brutta complicazione per Spalletti. Tocca allora sempre al turco numero 10 prendersi la scena e mandare in vantaggio la Vecchia Signora.

Equilibrio nella ripresa ma passa la Juve

Conceicao e Koopmeiners sfiorano il tris ad inizio ripresa, dimostrando come la Juve abbia cambiato piglio rispetto ad un inizio troppo morbido. Il Cagliari però c’è ed impensierisce Perin con Idrissi, ispirato dal solito Esposito.

L’atteggiamento dei rossoblù è tutt’altro che rinunciatario, anche se la difesa bianconera tiene botta. Nel finale, Pisacane ci prova con uno schieramento più offensivo con Spalletti che trova le adeguate contromosse. I bianconeri portano i 3 punti a casa, ai rossoblù resta la prestazione e nulla più.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 Nessuna responsabilità sul gol. Per il resto una respinta su Idrissi e una parata su Felici.

Nessuna responsabilità sul gol. Per il resto una respinta su Idrissi e una parata su Felici. Kalulu 6,5 Si alza molto per aiutare a fare gioco, approfittando del fatto che dalle sue parti il Cagliari attacca di meno.

Si alza molto per aiutare a fare gioco, approfittando del fatto che dalle sue parti il Cagliari attacca di meno. Kelly 5,5 Ok finché tutto va bene. Poi quando viene pressato vacilla.

Ok finché tutto va bene. Poi quando viene pressato vacilla. Koopmeiners 6,5 L’interpretazione del ruolo è sempre più giusta.

L’interpretazione del ruolo è sempre più giusta. McKennie 6,5 Spalletti lo apprezza per la generosità ma stavolta ci mette anche la precisione in fase di appoggio nella manovra offensiva.

Spalletti lo apprezza per la generosità ma stavolta ci mette anche la precisione in fase di appoggio nella manovra offensiva. Locatelli 6 . Si fa anticipare da Esposito sul gol dello 0-1. Ma è anche lui che avvia l’azione del 2-1

. Si fa anticipare da Esposito sul gol dello 0-1. Ma è anche lui che avvia l’azione del 2-1 Thuram 6 Pian piano deve tornare ai suoi livelli. Oggi è una prestazione sufficiente la sua, già migliorativa rispetto alle precedenti. (Dal 70′ Miretti 6 Qualche buon recupero palla e una proprietà di palleggio funzionale alla causa).

Pian piano deve tornare ai suoi livelli. Oggi è una prestazione sufficiente la sua, già migliorativa rispetto alle precedenti. (Dal 70′ Qualche buon recupero palla e una proprietà di palleggio funzionale alla causa). Kostic 5 Si lascia sopraffare da Palestra. (Dal 46′ Cambiaso 6 Con il suo ingresso la situazione si normalizza).

Si lascia sopraffare da Palestra. (Dal 46′ Con il suo ingresso la situazione si normalizza). Conceicao 6,5 Primo tempo pigro, poi si accende con qualche slalom dei suoi con relativo cross in mezzo e azione pericolosa. (Dall’85’ Cabal ng ).

Primo tempo pigro, poi si accende con qualche slalom dei suoi con relativo cross in mezzo e azione pericolosa. (Dall’85’ ). Yildiz 7,5 Arriva quando c’è più bisogno di lui, con tutta la classe del caso. (Dall’85’ Openda ng ).

Arriva quando c’è più bisogno di lui, con tutta la classe del caso. (Dall’85’ ). Vlahovic 6 Ingaggia un bel duello con Deiola, poi calcia e si fa male. Sottratto dalla partita forse ancor prima di entrarci veramente. (Dal 31′ David 5 Troppi palloni sbagliati).

Top e flop del Cagliari