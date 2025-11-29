Juventus-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Cagliari di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Juventus–Cagliari accende la 13a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri arrivano al match al 7° posto con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 15 gol segnati, 11 subiti), mentre i rossoblù sono 14° a quota 11 (2 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 12 gol fatti, 17 incassati). Sfida dal peso specifico alto: la Juventus cerca continuità per restare in scia europea, il Cagliari vuole punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Si va verso una Juventus con il 3-5-1-1: Di Gregorio in porta, linea a tre con Kalulu-Kelly-Koopmeiners e quinti Cambiaso e Kostic. In mezzo Locatelli regista con McKennie e Thuram ai lati; Yildiz alle spalle di Vlahovic. Le assenze di Bremer e Rugani potrebbero pesare nelle rotazioni difensive; Milik ancora ai box. Nel Cagliari, 3-5-2 compatto: Caprile tra i pali, terzetto Zappa-Deiola-Luperto, esterni Felici e Palestra. In regia Prati con Adopo e Folorunsho mezzali; in avanti Esposito accanto a Borrelli. Da monitorare le condizioni di Mina e Mazzitelli; Belotti resta out a lungo. Scelte che potrebbero variare nelle ultime ore in base a condizione e marcature preventive.

Juventus (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Felici, Adopo, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Borrelli.

Gli indisponibili di Juventus-Cagliari

Capitolo assenze: nella Juventus difesa da reinventare per gli stop di elementi cardine, con l’attacco che perde alternative pesanti. Nel Cagliari pesa il lungo ko di Belotti, mentre alcune pedine chiave di difesa e centrocampo restano da valutare fino all’ultimo. Al momento non si registrano squalifiche di rilievo, ma le ultime verifiche mediche potrebbero orientare le scelte iniziali.

Juventus – Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Rugani (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Bremer (infortunio al ginocchio), Gatti (malattia). Squalificati: nessuno al momento.

– Infortunati: Pinsoglio (infortunio al polpaccio), Rugani (infortunio al polpaccio), Milik (infortunio al polpaccio), Bremer (infortunio al ginocchio), Gatti (malattia). Squalificati: nessuno al momento. Cagliari – Infortunati: Belotti (lesione al crociato), Mina (problema alla gamba, in dubbio), Mazzitelli (infortunio al polpaccio), Zé Pedro (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno al momento.

Le ultime partite giocate

La Juventus alterna solidità e gestione: due vittorie, due pari e uno stop nelle ultime cinque, con crescita offensiva in casa. Il Cagliari mostra compattezza e spirito di rimonta, ma paga qualche blackout difensivo: tre pareggi, due sconfitte nelle ultime cinque.

Juventus ko ok ok x x Cagliari x ko ko x x

Dettaglio delle ultime cinque:

Juventus

Lazio-Juventus 1-0; Juventus-Udinese 3-1; Cremonese-Juventus 1-2; Juventus-Torino 0-0; Fiorentina-Juventus 1-1.

Cagliari

Verona-Cagliari 2-2; Cagliari-Sassuolo 1-2; Lazio-Cagliari 2-0; Como-Cagliari 0-0; Cagliari-Genoa 3-3.

L’arbitro di Juventus-Cagliari

Valerio Crezzini dirigerà Juventus–Cagliari. Assistenti: Berti–Cecconi; IV uomo: Ayroldi; VAR: Di Bello; AVAR: Dionisi. Nella Serie A 2025/26 Crezzini ha arbitrato 5 gare, fischiando 119 falli, 1 rigore, 11 ammonizioni e nessuna espulsione (media 2,2 cartellini a partita).

Informazioni interessanti

Tradizione a tinte bianconere: la Juventus arriva al confronto forte di una lunga serie positiva contro il Cagliari, ma i sardi hanno spesso trasformato la sfida in un test di resistenza, strappando pareggi pesanti anche a Torino. I bianconeri stanno vivendo una stagione di equilibrio: tanti pareggi, margini di crescita nel gol pesante e una certa predilezione per le conclusioni dalla distanza. Dall’altra parte, i rossoblù fanno valere fisicità e palloni alti, con Borrelli protagonista nel gioco aereo e ripartenze veloci sulle corsie. Occhio a Vlahovic, che storicamente vede la porta contro i sardi, e al momento d’oro di Kostic in inserimento: può essere una gara a episodi, dove la qualità sulle palle inattive e i dettagli difensivi faranno la differenza.

La Juventus è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 contro il Cagliari in Serie A: solo un ko nel luglio 2020; negli ultimi tre incroci, però, due pareggi.

è rimasta imbattuta in 26 delle ultime 27 contro il in Serie A: solo un ko nel luglio 2020; negli ultimi tre incroci, però, due pareggi. Dopo l’1-1 più recente all’Allianz, bianconeri e rossoblù potrebbero pareggiare due gare di fila a Torino per la prima volta dal 2012-2013.

Dall’inizio della scorsa stagione la Juventus è regina dei pareggi nei top-5 campionati: 21 su 50 partite.

è regina dei pareggi nei top-5 campionati: 21 su 50 partite. Avvio in controllo per la Juventus : 20 punti in 12 giornate (5V, 5N, 2P) e soli 15 gol segnati; numeri da squadra pragmatica.

: 20 punti in 12 giornate (5V, 5N, 2P) e soli 15 gol segnati; numeri da squadra pragmatica. Vlahovic è la bestia nera del Cagliari : 8 gol in 11 sfide in A e tre centri nelle ultime tre gare contro i sardi.

è la bestia nera del : 8 gol in 11 sfide in A e tre centri nelle ultime tre gare contro i sardi. Momento interessante per Kostic : potrebbe timbrare per la terza gara consecutiva nei maggiori campionati europei, traguardo personale inedito.

: potrebbe timbrare per la terza gara consecutiva nei maggiori campionati europei, traguardo personale inedito. Borrelli arma aerea dei rossoblù: quattro dei suoi ultimi sei gol tra A e B sono di testa; il gioco sulle corsie può esaltarlo.

Le statistiche stagionali di Juventus e Cagliari

Possesso e precisione passaggi dalla parte della Juventus (58,5% di possesso, maggiore qualità nella metà campo avversaria), mentre il Cagliari punta su fisicità e verticalità. I bianconeri segnano 15 reti e subiscono 11 (4 clean sheet), i rossoblù 12 fatte e 17 incassate (2 clean sheet). Disciplina: Juventus più pulita (19 gialli, 1 rosso) rispetto al Cagliari (29 gialli, 0 rossi). Tiri totali: 139 a 90; precisione al tiro 47,5% contro 43,3%.

Focus giocatori: per la Juventus capocannoniere Vlahovic (3), miglior assistman Yildiz (3); più ammoniti Kelly e Locatelli (3), unico espulso Cambiaso (1); Di Gregorio a quota 4 clean sheet. Nel Cagliari guida la classifica marcatori Borrelli (3), miglior assistman Palestra (2); più ammonito Obert (5); Caprile a 2 clean sheet.

Juventus Cagliari Partite giocate 12 12 Vittorie 5 2 Pareggi 5 5 Sconfitte 2 5 Gol segnati 15 12 Gol subiti 11 17 Possesso palla (%) 58,5 44,6 Tiri totali 139 90 Tiri nello specchio 66 39 Precisione al tiro (%) 47,5 43,3 Clean sheet 4 2 Cartellini gialli 19 29 Cartellini rossi 1 0

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Cagliari? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Juventus-Cagliari? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Cagliari? Valerio Crezzini; assistenti Berti e Cecconi, IV uomo Ayroldi, VAR Di Bello, AVAR Dionisi.