Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime: la reazione di Spalletti, il cambio e come sta Dusan

Spalletti perde il centravanti serbo dopo solo mezz'ora: le lacrime del giocatore non promettono nulla di buona, sicura l'assenza nel big match contro il Napoli

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tegola in casa Juventus. La partita di Vlahovic contro il Cagliari è durata solamente mezz’ora per via di un infortunio che è sembrato subito grave. Sul punteggio di 1-1, il centravanti serbo ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato verso la porta avversaria. Il dolore è stato talmente forte che l’ex Fiorentina è scoppiato lacrime: immediato il cambio di Spalletti, che l’ha sostituito con David.

Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime

Vlahovic s’è infortunato dopo un tiro in diagonale che aveva fatto seguito all’immediato gol del pareggio realizzato da Yildiz, bravissimo a insaccare a distanza di 60 secondi dal vantaggio dei sardi realizzato da Sebastiano Esposito, fratello maggiore dell’interista Pio.

Anche lo Stadium si è accorto immediatamente della gravità del problema all’adduttore sinistro dell’attaccante della Juventus, che non è riuscito a trattenere la lacrime. Dusan ha provato a coprirsi il viso con la maglietta, ma le telecamere hanno inchiodato la reazione del serbo, costretto a lasciare il rettangolo verde al minuto 30′ di una sfida estremamente importante per la sua squadra.

La reazione di Spalletti al ko di Dusan

Come riferito in diretta da Dazn, Spalletti – evidentemente preoccupato per le condizioni del calciatore – si è rivolto così a Vlahovic: “Che cosa ti sei fatto?”. “Mister, mi sono fatto molto male” ha risposto con gli occhi lucidi il 25enne di Belgrado.

Al suo posto il tecnico di Certaldo ha gettato nella mischia il canadese Jonathan David, che si è sbloccato in Champions League segnando il gol che ha permesso alla Signora di superare 3-2 il Bodo Glimt in Norvegia.

Assenza pesante: salterà il Napoli

Saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio, ma le lacrime di Vlahovic – come quelle ad esempio di De Bruyne dopo il rigore calciato contro l’Inter – non lasciano ben sperare. Il ko arriva in una fase della stagione in cui la Juventus è chiamata a un vero e proprio tour de force.

Martedì c’è l’Udinese in Coppa Italia, a seguire la super sfida del Maradona contro il Napoli. Spalletti farà ritorno nello stadio in cui ha vinto uno storico scudetto senza il centravanti serbo: a seguire, Pafos in Champions e poi la temibile accoppiata Bologna-Roma in campionato.