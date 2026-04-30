Juve, incubo Douglas Luiz: l'Aston Villa ha deciso e l'Atletico Madrid chiede lo sconto per Nico Gonzalez

L'Aston Villa rinuncia all'acquisto di Douglas Luiz ed è saltata la cessione automatica di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: due grane da oltre 50 milioni di euro per la Juventus.

La Juventus non riesce a piazzare gli esuberi: l’Aston Villa non sembra interessato a far valere l’opzione d’acquisto per Douglas Luiz e l’Atletico Madrid chiede uno sconto per prendersi l’infortunato Nico Gonzalez. Dalle cessioni dei due, i bianconeri speravano di guadagnare oltre 50 milioni di euro.

Juve, ci risiamo, torna Douglas Luiz

Se certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano è altrettanto vero che, come dei boomerang, alla Juventus tornano indietro calciatori che pensava di aver sbolognato altrove. Perché il calciomercato non è sempre una scienza esatta e gli accordi presi un anno prima potrebbero non valere più o essere rivisti a distanza di un’estate.

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È il caso di Douglas Luiz, piatto indigesto per i bianconeri. Acquistato il 30 giugno 2024 dall’Aston Villa per 50 milioni di euro, più un altro milione e mezzo di oneri accessori e i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea, dopo aver arrancato una stagione intera, la scorsa estate il brasiliano è tornato a Birmingham con la speranza di restarci a lungo.

L’Aston Villa respinge Douglas Luiz

Speranza che potrebbe essere infranta entro qualche settimana: ad oggi, come fa sapere Nicolò Schira, l’Aston Villa non sembra orientato a riscattare il centrocampista sulla base dell’accordo raggiunto con la Juventus, 25 milioni di euro più 3 di bonus.

Il brasiliano, arrivato a Torino con l’ex compagna Alisha Lehmann, pure lei oggetto misterioso e accantonata presto dalla Juventus Women (ora gioca nel Leicester Woman, dopo aver militato nel Como), farà ritorno in Italia, ma non è assolutamente nei piani di Luciano Spalletti. Altro lavoro per Comolli e Chiellini, che dovranno dragare il mercato alla ricerca di destinazioni gradite al calciatore.

Nico Gonzalez infortunato, sfuma il riscatto

L’altro intoppo di mercato riguarda Nico Gonzalez, messo fuori causa da un infortunio quando gli mancavano cinque presenze, con almeno 45’ di utilizzo, per far scattare l’acquisto definitivo da parte dell’Atletico Madrid. La Juventus ha visto andare in fumo 32 milioni di euro sicuri a causa dei noti problemi muscolari dell’argentino, al terzo stop stagionale.

A 6 giornate dal termine della Liga, con 16 presenze all’attivo e uno stop di almeno 4 settimane, per Nico Gonzalez è sfumata la possibilità di restare all’Atletico Madrid, che sembra comunque interessato ad interloquire con i bianconeri per trattenere l’esterno offensivo, nonostante l’importante concorrenza (da Lookman a Thiago Almada, passando per Baena).

Nico Gonzalez al ribasso o regalo a Spalletti?

Le cifre, però, dovranno essere ritoccate verso il basso. A bilancio, Nico Gonzalez costerà alla Juventus 12 milioni di euro l’anno. Di conseguenza, i bianconeri non vorrebbero abbassare troppo la richiesta e hanno proposto uno sconto non superiore ai 3-5 milioni di euro (28-30 milioni). L’Atletico ha risposto picche e non vuole spingersi oltre i 20 milioni + bonus, per un investimento complessivo di 25 milioni di euro.

C’è, però, un’altra strada percorribile: rinunciare alla cessione di Nico Gonzalez e “regalarlo” a Luciano Spalletti, che stima l’ex Fiorentina e gradirebbe un suo ritorno in bianconero, proponendolo al posto di Zhegrova, prossimo all’addio, come vice Conceiçao.