La Juventus compra: Spalletti perentorio, ecco chi arriverà tra Hojbjerg e Frattesi. E Locatelli può partire

La Juventus ha bisogno di un regista a centrocampo: Hojbjerg è il nome giusto secondo Spalletti, ma De Zerbi non lo mollerà facilmente. Frattesi l'alternativa, Locatelli in uscita.

Dopo aver fatto incetta di trequartisti e attaccanti nell’ultimo mercato estivo (David, Openda, Zhegrova e il riscatto di Conceiçao), alla Juventus serve urgentemente almeno un rinforzo a centrocampo: il pallino di Luciano Spalletti gioca a Marsiglia. Potrebbe fargli posto Locatelli.

Spalletti ha scelto il suo regista, è Hojbjerg

Il mercato invernale ormai è alle porte, come il Natale, quando solitamente si scartano i doni sotto l’albero. Il regalo che Luciano Spalletti attende dalla Juventus è un centrocampista, forse due, ma ne basterebbe uno al tecnico di Certaldo, con la coperta corta nel reparto più importante per una squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La priorità è un regista che sappia gestire i momenti clou della partita, girare palla con qualità e leadership, aumentando i giri al motore bianconero. Un Pirlo o qualcosa di meno (un Pjanic?) in grado di migliorare un reparto che ha bisogno di puntelli di spessore per essere competitivo in Italia e in Europa.

Il nome caldo è Pierre-Emile Hojbjerg, 30 anni, nazionale danese dell’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Un curriculum importante alle spalle, al Bayern Monaco di Guardiola e al Tottenham di Antonio Conte, e un presente ancora sulla cresta dell’onda. Un leader apprezzato dai compagni di squadra, con alle spalle una notevole esperienza internazionale.

Comolli bussa all’Olympique, ma…

L’uomo giusto secondo Spalletti per la sua Juventus. L’ad Comolli è già al lavoro per provare a strappare Hojbjerg a De Zerbi. Rimane l’ostacolo più grande: il costo del cartellino. Il Marsiglia non farà sconti: lo ha pagato 13,5 milioni per prenderlo dal Tottenham e non dovrebbe abbassare la richiesta a un prezzo inferiore ai 13 milioni.

La buona notizia è che i rapporti tra i due club sono molto buoni. Il direttore sportivo dell’Olympique è Mehdi Benatia, un ex bianconero ancora molto amato a Torino. In estate la Juventus ha ceduto Timothy Weah ai transalpini, facendo un primo sondaggio per Hojberg, blindato da De Zerbi, che negò a Comolli la possibilità di scambiare il figlio di George con il danese.

Locatelli può salutare e Frattesi…

La Juventus farà un tentativo a gennaio, ma non sarà facile portarlo a Torino. Riuscendoci, Spalletti avrebbe la soluzione in più che cercava per il suo 4-2-3-1, il modulo che s’appresta ad adottare non appena Bremer sarà totalmente pronto per giocare titolare.

Il restyling coinvolgerà la mediana, con Koopmeiners – adattato a difensore e tornato su livelli accettabili – che verrà spostato più avanti, mentre McKennie agirebbe da esterno destro nei tre sulla trequarti alle spalle dell’unica punta, in questo caso David, fino a quando non recupererà Vlahovic.

E allora chi potrebbe fare spazio a Hojbjerg? L’indiziato pare essere Manuel Locatelli, l’attuale uomo d’ordine della Juventus. Voci di mercato lo vorrebbero inserito in uno scambio con l’ex Tottenham, poiché profilo particolarmente gradito da De Zerbi, che lo ha allenato al Sassuolo. Dovesse andar male anche l’assalto a gennaio, la Juventus virerebbe su Davide Frattesi, seppure abbia caratteristiche diverse rispetto a Hojbjerg.

I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A