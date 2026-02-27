Juventus, Osimhen, Vlahovic e Icardi, che intreccio: lo scenario di mercato

Osimhen, Icardi e Vlahovic: è già iniziato il valzer delle punte, con la Juve protagonista e il Milan alla finestra. La penale del Napoli, gli ingaggi: cosa sapere

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il futuro di tre attaccanti si intrecciano aprendo scenari interessanti. Dove giocheranno Osimhen, Vlahovic e Icardi? La Juventus è la protagonista, ma senza Champions il prossimo anno tutto diventa complicato. Attenzione al Milan, che non perde di vista Vlahovic in scadenza.

Osimhen, suggestione Juve e la penale del Napoli

Dove giocheranno Victor Osimhen, Dusan Vlahovic e Mauro Icardi la prossima stagione? Futuro intrecciato, valutazioni in corso, trattative già avviate, sondaggi appena abbozzati con la Juventus protagonista in questo valzer di attaccanti, e il Milan che resta alla finestra.

Il nome caldo è sicuramente Osimhen. La doppia sfida di Champions League tra i bianconeri e il Galatasaray è servita anche per cavalcare il gossip legato al presunto, difficilissimo ritorno in Italia del nigeriano, che non ha nascosto il suo gradimento per la Juventus, facendolo capire a parole e a gesti (vedi la mancata esultanza due sere fa all’Allianz Stadium).

Ma Osimhen per la Juventus è un sogno praticamente impossibile, spiega la Gazzetta dello Sport. Il motivo? La clausola inserita dal Napoli al momento della cessione dell’attaccante al Galatasaray la scorsa estate: semmai il club turco decidesse di vendere Osimhen a un’italiana durante il prossimo mercato estivo, dovrà pagare al Napoli 70 milioni di euro di penale, che scenderà a 50 milioni in caso di cessione nel 2027. Senza dimenticare il 10% sulla futura rivendita che i turchi sono obbligati a versare al club di De Laurentiis.

La clausola scade il 1° settembre 2027, solo allora il Galatasaray sarà libero di cedere Osimhen a un’italiana senza bagni di sangue. Un altro ostacolo per la Juventus e per qualsiasi altro club di Serie A è l’ingaggio del nigeriano, che percepisce uno stipendio di 15 milioni di euro più bonus che fanno lievitare la cifra a 21 milioni di euro netti l’anno.

Juventus, idea Icardi, ma…

Ecco che, il “privilegio di giocare nella Juventus” dichiarato da Osimhen alla vigilia di Juventus-Galatasaray diventa una semplice suggestione di mercato destinata a evaporare col passare dei mesi. Il matrimonio, dunque, dovrà essere rimandato tra un anno e mezzo.

Ma al Galatasaray gioca un altro attaccante già sondato dalla Juventus durante l’ultima finestra di mercato, quel Mauro Icardi che non ha mai abbandonato l’idea di tornare in Italia prima di terminare la carriera. In scadenza al 30 giugno, nonostante i 33 anni di età, l’ex Inter rappresenta ancora una prima scelta per i top club italiani, tra cui la Juventus.

Anche nel suo caso, però, l’ostacolo più grande è rappresentato dall’elevato ingaggio percepito: 11 milioni di euro, cifra che il Galatasaray non intende garantire all’argentino. Da qui lo stallo sul rinnovo e la possibilità di un addio a stretto giro di posta. Un ammiccamento con la Juventus c’era stato a gennaio, ma non si è andati oltre il semplice gradimento di Spalletti.

Juventus, e se restasse Vlahovic?

E poi c’è lui, Dusan Vlahovic, fermo da fine novembre per una lesione all’adduttore sinistro, che ha richiesto l’intervento chirurgico, ma ormai prossimo al rientro in campo. La settimana prossima il serbo sarà in gruppo, l’obiettivo di Spalletti è averlo a disposizione per il rush finale di campionato.

Pure lui è in scadenza al 30 giugno, con un futuro tutto da scrivere. Volesse, sarebbe già libero di firmare con un altro club, magari il Milan, che non ha mai smesso di pensarci. Le indiscrezioni su un possibile mancato riscatto del prestito di Fullkrug dal West Ham aprono a scenari interessanti, uno di questi conduce al serbo della Juventus, profilo graditissimo da Max Allegri.

Ecco perché, nelle ultime ore, sembrerebbero essersi aperti spiragli su un possibile rinnovo di Vlahovic con la Juventus, ma a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle guadagnate finora in bianconero. L’usato sicuro, dunque, a cui aggrapparsi alla luce delle difficoltà nell’acquistare attaccanti di spessore.