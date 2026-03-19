Juventus, Comolli si trasforma in Marotta: da Bernardo Silva a Goretzka, comincia la caccia al parametro zero

La società bianconera valuta una nuova strategia di mercato, che in realtà tanto nuova non è: gli algoritmi di Comolli finiscono in soffitta e si pensa all’usato sicuro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il rinnovo di Luciano Spalletti sembra essere la priorità numero uno in casa Juventus in questo momento. Il tecnico toscano ha riportato fiducia nell’ambiente e la Vecchia Signora vuole ripartire da lui e con lui. Ma per metterlo nelle condizioni migliori per fare bene servirà anche un mercato all’altezza la prossima estate, un mercato che potrebbe anche essere basata su una vecchia strategia dei bianconeri, quella dei parametro zero.

Comolli valuta la strategia “alla Marotta”

Negli ultimi due anni la Juventus ha investito sul mercato in maniera decisamente diversa rispetto al passato. L’obiettivo si è spostato su giocatori forti ma anche di prospettiva che potessero garantire al club anche una “rivendibilità”. Ma le cose non sempre sono andate per il verso giusto e i paletti sempre più stringenti della sostenibilità finanziaria spingono verso una ricalibrazione anche delle scelte di mercato. Nelle ultime settimane sta tornando di moda una strategia che per anni ha reso Marotta un dirigente unico sul mercato ed è quella dei parametro zero. Ma stavolta alla guida c’è Damien Comolli che forse dovrà rivedere alcuni dei suoi principi.

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Esperienza e talento: la Juve vuole accorciare i tempi

La strategia di reclutare giocatori che possano rappresentare il presente e il futuro della Juventus resta un obiettivo primario ma ora c’è anche un’urgenza diversa, quella di tornare a vincere. La Vecchia Signora non è tipo da aspettare a lungo senza trofei e l’attesa dei tifosi si sta facendo sempre più nervosa. Per questo motivo si sta facendo strada l’ipotesi di affiancare all’ossatura della squadra quella che ha in Kenan Yildiz il volto e il punto di riferimento, anche dei giocatori di esperienze e che possano subito essere pronti per dare l’assalto a un trofeo.

Da Bernardo Silva a Goretzka: i nomi del mirino

Sono tanti i nomi che sono finiti sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Il mercato dei parametro zero si preannuncia molto interessante in vista dell’estate 2026 e continua a essere anche redditizio sul fronte risultati. L’arrivo di Modric al Milan ha segnato un cambio di passo per i rossoneri e anche la Juve vuole provare a riproporre una situazione del genere. Tra i nomi più discussi degli ultimi giorni c’è quello di Bernardo Silva che dovrebbe chiudere la sua lunga avventura con il Manchester City alla fine di questa stagione. Ha un contratto importante, circa 10 milioni di euro a stagione, ma la prospettiva Juve e Serie A potrebbe essere decisamente più affascinante rispetto alle opzioni MLS e Arabia Saudita.

L’altro nome forte è quello di Leon Goretzka. A fine anno scade il contratto con il Bayern Monaco e non verrà rinnovato. I bianconeri hanno a lungo cercato di riportare Tonali in Italia ma le condizioni per convincere il Newcastle sembrano economicamente insostenibili. Il centrocampista del Bayern invece rappresenta una soluzione meno dispendiosa ma c’è da fare i conti anche con l’interesse del Milan.

I nomi e le occasioni sono tanti, piace il difensore Marcos Senesi che è stato a lungo a un passo dall’arrivare in Italia e che arriva a scadenza di contratto con il Bournemouth. Ma ci sono anche le opportunità Pellegrini, Schlager e Kessie che piacciono molto, con l’ex Milan particolarmente gradito a Spalletti. Senza dimenticare il nome più importante, quel Robert Lewandowski che anche nell’ultima serata di Champions League ha dimostrato di avere ancora benzina nel serbatoio.