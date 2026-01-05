Il ritorno di Kessie in Serie A è una questione Juventus, l'ex Milan e Barcellona può arrivare a queste cifre

Il giocatore sarebbe disposto a tornare in Europa dopo aver compreso che anche la sua fase araba è ormai giunta al termine

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La memoria è uno di quei problemi tutto italiano che sfuma quando si affacciano quei protagonisti del calcio migliore che annoverano, nel loro curriculum, anche un passato in Serie A. Come Franck Kessie, il quale ha vestito la maglia del Milan, prima ancora dell’Atalanta e ha interpretato un sogno quando decise di lasciare il nostro campionato per il Barcellona per poi lasciarsi sedurre – non è l’unico – dalle possibilità arabe. Dalla sua la Juventus necessita di due innesti, almeno. Investimenti sicuri, poco dispendiosi. La prudenza costituisce la regola a cui nessuno può sottrarsi. Almeno per ora.

La Juventus e Kessie, le ragioni del sì

Le ragioni di bilancio non ammettono deroghe, né leggerezza. Ma è innegabile che, dopo quel rigore sventurato vanificato da David ci sia da rivedere il suo ruolo e riflettere sull’inserimento di un centrocampista come Frattesi o lo stesso Kessié, il quale sarebbe propenso a rientrare dopo la parentesi all’Al Ahli.

Frattesi sembrava la carta da giocare in questo gennaio, di solito poco incline a regalare operazioni iperboliche. Poi è stata la volta di Guido Rodriguez, il quale sarebbe propenso a vestire la maglia della Juve e lasciare subito il West Ham, ma un investimento da 8-10 milioni non è più così “facile“. Così scompare anche una presunta emergenza. A livello di dichiarazioni pubbliche.

Le alternative a parametro zero

L’attenzione si è spostata su altri reparti. Secondo La Stampa, tra i profili in scadenza di contratto già puntati per il futuro, ci sarebbero, tra le fila del Lipsia e Feyenoord, Xaver Schlager o Quinten Timber, sempre che il buon Kessie non lanci un segnale chiaro verso Torino. Le trattative sono diverse, numerose ma anche complicate per via dei limiti oggettivi imposti dalla situazione del club.

L’ex Atalanta, Milan e Barcellona punta alla Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, ma non è convinto di restare all’Al Ahli e cerca quel posto al sole del quale ha goduto nel recente passato: il suo contratto nei piani del club arabo è destinato a nuovi giocatori in arrivo e per lui tornare in Europa sarebbe una garanzia, anche economica.

L’ostacolo che rende complicata l’operazione

Sta a Damien Comolli, adesso, conciliare esigenze differenti eppure simili con un quadro che prevede un incastro reso ancora più arduo.

L’ostacolo principale è e rimane l’ingaggio: è vero che il contratto di Kessie scade il prossimo 30 giugno 2026, ma il suo ingaggio sarebbe troppo. Too much, perché 14 milioni sono davvero troppi qualora non si trovasse l’accordo giusto. Tradotto: se una buona parte dello stipendio fosse coperto dagli arabi, allora si potrebbe intavolare il discorso per l’ex Barcellona (altro cosa è Theo Hernandez, il quale avrebbe manifestato timidamente qualche segnale).

La dirigenza difende sia Openda sia David dalle critiche e anche da un certo fuoco amico che mina un già provato ambiente bianconero. I nomi sono quelli noti: la lista comprende il candidato Dovbyk in uscita dalla Roma, Pellegrino (valutato, però, non meno di 25-30 milioni), Bernabé, Federico Chiesa mentre Raspadori è più vicino alla Roma. Dalla sua, Frattesi riflette sull’offerta turca del Galatasaray.

La memoria è uno di quei problemi che non conosce storia né scadenza, ma che riaccende alcune idee quando cambia posizione una pedina sulla scacchiera. La prossima mossa tocca a Comolli.