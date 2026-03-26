Juventus, la rivoluzione è già in atto: Elkann mette in dubbio anche Comolli. E dai “riscatti” arrivano altre brutte notizie

Tutti in discussione in casa bianconera, anche il futuro di Comolli non sembra così blindato. Il caso Salah mette a rischio anche la posizione di Conceicao

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti in discussione, oltre 10 giocatori che potrebbero dire addio e la Juventus rischia di trovarsi di fronte a una vera e propria rivoluzione la prossima estate. La certezza in casa bianconera si chiama Luciano Spalletti a cui John Elkann sembra aver affidato la missione rinascita. L’operato di Comolli, invece, finisce sempre più nel mirino.

Elkann su Cobolli: l’indizio sul futuro

Nei giorni scorsi John Elkann è tornato a parlare di Juventus nel corso della lettera agli azioni Exor. Un messaggio chiaro quello del patron bianconero. Nella lettera si parla del lavoro di Luciano Spalletti in questa porzione di campionato ma anche del rinnovo di Kenan Yildiz: due punti di riferimento dai quali ripartire per il futuro. Ma a volte sono anche le “assenze” a far notizia. Nel messaggio infatti non c’è nessun riferimento a Damien Comolli, il dirigente arrivato a Torino la scorsa estate per dare una sterzata al club proprio sotto indicazioni di Elkann. Forse una dimenticanza, o un passaggio volutamente evitato ma le grandi manovre in vista della prossima estate sono anche indicative del fatto che il mercato del dirigente francese non ha convinto.

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Juventus verso la rivoluzione: tutti in bilico

La rivoluzione, l’ennesima, che la Juventus si trova ad affrontare. I bianconeri vogliono tornare a vincere e ora il futura sembra affidato nelle mani di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano vuole una squadra fatta apposta per lui e sono in tanti i giocatori che nella prossima stagione potrebbe essere lontano da Torino, a cominciare dalla coppia dei portieri. Mattia Perin già qualche mese fa era vicino al passaggio al Genoa, Di Gregorio è stato uno dei giocatori maggiormente criticati. Nelle ultime settimane le voci su un nuovo numero 1 si sono fatte sempre più forti con Alisson e Vicario che rientrano tra i possibili obiettivi.

La lista dei giocatori che non rientrano nei programmi bianconeri è però piuttosto lunga: a fine stagione saluteranno Holm e Kostic. Sul primo non ci sarà il riscatto dei bianconeri, per il secondo ormai si va verso un annunciato divorzio alla scadenza del contratto. Le situazioni più complicate sono altre a cominciare da quella di Teun Koopmeiners, il grande colpo dell’estate 2024 che finora non ha trovato modo di brillare nonostante i tre allenatori passati da Torino. L’olandese deve però diventare un asset anche economico per provare a bilanciare la somma spesa 18 mesi fa. L’elenco si allunga sempre di più passando all’attacco: Openda e David hanno deluso, forse qualche chance in più potrebbe averla Zhegrova ma in caso di offerta anche lui potrebbe partire. “Un’intera Juve in vendita” scrive Tuttosport visto che i giocatori con la valigia potrebbero essere anche Gatti, Joao Mario, Cabal, Moretti, Adzic e Milik.

L’intrigo Salah e le brutte notizie dai riscatti

Da una parte i giocatori che hanno deluso, dall’altra quelli che invece potrebbero ricevere attenzioni dall’estero. L’ultimo caso è quello che riguarda Conceicao, il portoghese è stata una delle note positive della formazione bianconera in questa stagione. E ora sarebbe finito al centro di un intrigo di mercato. C’è di mezzo il Liverpool che pensa al figlio di Sergio come possibile alternativa in caso di partenza (quasi certa) di Mo Salah.

Cosa succede con Nico Gonzalez e Douglas Luiz? Inutile girarci intorno, per fare mercato servono soldi e la Juve spera di riuscire a fare cassa con giocatori che non rientrano più nei programmi. Il giocatore argentino è in prestito con obbligo di riscatto che diventerà tale se arriva a raggiungere 21 presenza con almeno 45 minuti in campo. A 9 partite dalla fine della stagione le presenza collezionato sono 21 ma solo 14 con il minutaggio necessario e la sua permanenza ai Colchoneros sembra perlomeno in dubbio. Diverso il discorso per il brasiliano che dopo una prima parte di stagione da dimenticare con il Nottingham sembra essere tornato ai fasti di un tempo con la maglia del suo Aston Villa. Il club inglese ha l’opzione per il riscatto a 25 milioni di euro, sembra interessata al centrocampista ma difficilmente alle cifre richieste.