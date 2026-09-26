Il club bianconero prepara già il mercato per la prossima estate: Tomori, Raum e Kovacic. I parametri zero tornano d’attualità ma si lavora anche in prospettiva gennaio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’imperativo è quello di ridurre la distanza con l’Inter. La Juventus non vuole fare da spettatrice nel campionato di serie A. L’avvio di stagione non è stato perfetto ma è ancora troppo presto per “chiudere” determinati obiettivi. Ma Carnevali ha anche il compito di guardare oltre questa stagione e cominciare a gettare basi importanti per il futuro.

Le mosse alla Marotta

L’esigenza di far quadrare bilanci e ambizioni sportive non è semplice da assecondare e per questo il dg Carnevali potrebbe fare ricorso a una strategia che ha sempre caratterizzato la carriera di Beppe Marotta: quella di ricorrere al mercato dei parametro zero. Non si tratta di scelte per l’immediato ma in chiave futura, la volontà è quella di cominciare a lavorare in prospettiva, puntare sui giocatori giusti da firmare a febbraio per poi accogliere nella prossima estate. La Gazzetta dello Sport rivela che nel mirino dei bianconeri sono finiti tre giocatori: Fikayo Tomori, David Raum e Mateo Kovacic.

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Anche nel corso dell’ultimo estate, i bianconeri hanno sondato il mercato degli svincolati anche se l’affare Kessie non si è concluso. Tomori è un vecchio pallino di Carnevali e il suo tempo a Milano, sponda rossonera, potrebbe essere conclusa. La fascia sinistra resta un’esigenza anche nell’immediato ma in chiave futura il nome che piace è quello del capitano del Lipsia. Mentre per la qualità a centrocampo, si potrebbe tentare la strada di un altro ex della serie A come Mateo Kovacic.

L’esigenza sulla fascia sinistra

Lavoro in prospettiva ma anche nell’immediato. Una delle prime situazioni da risolvere per la Juventus riguarda la fascia sinistra. Nelle ultime ore si sono fatte strade due possibili candidature per il mercato di gennaio: una porta a Emerson Palmieri al momento in forza all’Olympique Marsiglia. La società francese sta affrontando un molto molto delicato sotto il profilo finanziario e nei prossimi mesi per fare cassa potrebbe dover ricorrere a delle cessioni importanti. La seconda pista è più di prospettiva e conduce ad Alejandro Balde. Secondo Diario Sport, il calciatore di proprietà del Barcellona non sta vivendo il suo miglior momento in Spagna, potrebbe cercare una nuova destinazione e potrebbe arrivare a Torino anche con la formula del prestito.

Douglas Luiz verso il rinnovo

La principale sorpresa di questa prima parte di stagione bianconera è rappresentata soprattutto da Douglas Luiz. Il giocatore brasiliano sembra rinato sotto la guida di Luciano Spalletti, sfruttando le assenze nel reparto di centrocampo, ha avuto spazio e opportunità e ora la società avrebbe avviato anche i colloqui con i suoi agenti per un possibile rinnovo del contratto.