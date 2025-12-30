Juventus, il regalo a Spalletti si chiama Tonali: la strategia e la mossa di Sandro. Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter

Il centrocampista del Newcastle ha un costo elevatissimo del cartellino ma rimane il primo obiettivo della Vecchia Signora, rivolta dei tifosi sul nome di Frattesi, perché la mossa non piace

La rincorsa dalla Juventus a Sandro Tonali continua. Il centrocampista della nazionale italiana resta un pallino della dirigenza e ora anche di Luciano Spalletti ma l’investimento nella finestra di mercato di gennaio potrebbe essere impossibile. I fan della Vecchia Signora però sbarrano la porta a Davide Frattesi, il cui eventuale arrivo viene considerato un favore all’Inter.

La strategia per arrivare a Tonali

Non sarà semplice riuscire a convincere il Newcastle a privarsi di un giocatore come Sandro Tonali né per la sua importanza in campo né sotto l’aspetto economico. Il club inglese ha sborsato 61 milioni di euro (bonus inclusi) per straparlo al Milan e ora la sua quotazione è anche aumentata con i siti specialistici che parlano di circa 75 milioni di euro. Ma è evidente che un’operazione di questo tipo sarebbe difficile da portare a termine nel mercato di gennaio, periodo in cui i costi rischiano di lievitare nocca di più. Ma Spalletti continua a spingere per il centrocampista che considera come il playmaker perfetto per la sua squadra. La soluzione sarebbe quella di rimandare tutti i discorsi a giugno e di tamponare la osa con l’arrivo di un altro giocatore come l’argentino Guido Rodriguez del West Ham.

Le parole di Sandro

Sul possibile trasferimento alla Juventus, Sandro Tonali non ha ancora espresso dichiarazioni. Ha preferito continuare il suo cammino con il Newcastle e nella giornata di ieri ha deciso anche di indirizzare un messaggio ai tifosi del club inglese: “In qualsiasi momento abbiamo un tifo che esplode e tutto questo aiuta. Sento sempre il loro affetto, credo che lo siano con tutti ma con me sento qualcosa in più. Qui non mi hanno giudicato per quello che è successo con il caso scommesse. Mi hanno sempre trasmesso il loro supporto”. Ora resta da capire se quelle di Tonali siano parole di commiato o se alla fine prevarrà la voglia di ripagare la fiducia che gli hanno dato i tifosi del Newcastle.

Perché Frattesi sarebbe un favore all’Inter

Il nome che sembrava caldo è quello di Davide Frattesi che all’Inter continua ad avere poco spazio e che resta un pallino della dirigenza bianconera. I nerazzurri sparano alto con una richiesta di 35 milioni di euro ma sul centrocampista ex Sassuolo nelle ultime ore sta montando una sorta di protesta popolare. Per molti tifosi della Juventus infatti l’eventuale acquisto del giocatore rappresenterebbe più un favore agli odiati rivali piuttosto che un miglioramento della squadra: “Frattesi è tra i giocatori meno utilizzati – scrive Mirko – quello che pesa di più sui bilanci del club. I nerazzurri agevoleranno la sua partenza al di là delle frasi di rito di Marotta”. Il centrocampista italiano infatti ha uno stipendio netto tra i più alti della rosa, non distante da quello di Barella e il suo impiego è molto limitato, quasi inesistente. L’Inter potrebbe trarre grande beneficio dalla cessione di un giocatore che fino a questo momento ha avuto un impatto molto limitato nelle rotazioni di Chivu e i tifosi bianconeri dicono no.