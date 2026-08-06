Il club inglese apre alla formula del prestito per l'olandese, ma i bianconeri devono liberare un posto in attacco. Dalla Turchia, il presidente del Besiktas conferma l'interesse per il serbo

La Juventus cerca un attaccante. Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, il club bianconero lavora a un altro colpo per l’attacco di Spalletti, e proprio nelle ultime ore la pista che porta a Zirkzee ha cambiato passo. Il Manchester United, fino a poco tempo fa fermo sulla cessione a titolo definitivo, avrebbe aperto alla possibilità del prestito. Sull’altro fronte caldo, quello di Vlahovic, si muove concretamente il Besiktas, con il presidente del club turco che conferma i contatti diretti con l’attaccante.

Il club inglese apre al prestito

A cambiare gli scenari è proprio la formula. Il club inglese, che fino a poco tempo fa chiedeva una cessione definitiva, sembra ora disposto a valutare un prestito per Zirkzee, con i dialoghi tra le parti che proseguono senza sosta. Un’evoluzione che pesa doppio se si considera il rapporto tra l’olandese e Massara, suo estimatore già dai tempi in cui il dirigente lavorava per la Roma. Quella stima non si è mai spenta e ora trova terreno più fertile per trasformarsi in trattativa vera.

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Tutto dipende da David o Milik

Perché l’affare si sblocchi, però, in attacco deve prima liberarsi un posto. I nomi sul tavolo restano due, David e Milik, con il canadese che grava sui conti in modo molto più pesante rispetto al polacco e che, dopo una stagione sottotono, è considerato il primo indiziato a partire davanti a un’offerta ritenuta congrua. Solo a quel punto Carnevali potrebbe spingere per chiudere su Zirkzee, ma restando fedele a un principio chiaro: mai a titolo definitivo, per non appesantire il bilancio e per lasciare margine a eventuali altri interventi prima della fine della sessione.

Il Besiktas vuole Vlahovic

Zirkzee, va detto, non convince fino in fondo tutti in casa Juve. Accanto al profilo tecnico già garantito da Kolo Muani, Spalletti continuerebbe a preferire un centravanti più fisico, il tipo di giocatore che il club aveva in Vlahovic, e non a caso negli scorsi giorni sono tornati di moda i nomi di Pellegrino, seguito anche dalla Fiorentina, e di Sorloth, rientrato ad allenarsi con l’Atletico dopo l’esperienza al Mondiale con la Norvegia.

Sul fronte Vlahovic, intanto, la situazione si muove concretamente altrove. Il presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha ammesso ai media turchi di essere in trattativa diretta con il serbo, rimasto svincolato dopo l’addio a Torino. In caso di trasferimento, il centravanti ritroverebbe Vincenzo Italiano, il tecnico che lo lanciò ai tempi della Fiorentina. La Juve, dal canto suo, continua a lavorare per completare il reparto offensivo prima dell’esordio in campionato, in programma il 23 agosto sul campo del Frosinone.