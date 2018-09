Juventus, cambia tutto dopo Natale: indiscrezione su Dybala

La Juventus pensa ad un futuro senza Paulo Dybala.

L’attaccante bianconero ha faticato spesso nel trovare posto durante la gestione Allegri. Anche quest’anno, dopo la sola partita a Verona, il tecnico toscano ha deciso di tenerlo in panchina preferendogli Mandzukic, decisivo con ben due reti contro Lazio e Parma. L’argentino non è felice del trattamento ricevuto e secondo Le10Sport potrebbe decidere di cambiare aria già nel mercato di gennaio.

Dalla Francia arrivano voci riguardo un interessamento da parte del Paris Saint Germain, disposto ad offrire più di 110 milioni per il cartellino del centravanti ex Palermo. Il presidente Nasser Al-Khelaifi sogna un 4-2-3-1 super offensivo con Neymar, Dybala e Mbappè alle spalle di Cavani. Una squadra che diventerebbe, se non la favorita, una delle candidate alla vittoria finale della Champions League.

A quel punto la Juventus si ritroverebbe una cifra più che cospicua da poter investire sul mercato. Da quello che si è potuto intuire da queste prime giornate di campionato, Allegri cerca una punta che possa coesistere con Cristiano Ronaldo.

Sono tanti i giocatori nel mirino di Marotta. Primo su tutti: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha espresso più volte la propria volontà di tornare in Italia e con un’offerta da 70 milioni potrebbe lasciare il Chelsea. Attenzione poi al “mal di pancia” di Robert Lewandowski: il centravanti polacco aveva chiesto, in estate, di voler lasciare la Germania per approdare in un altro top club europeo.

La Juve potrebbe anche decidere di virare su un centrocampista di talento. Ad esempio Milinkovic-Savic, giocatore a lungo inseguito ma per il quale Lotito chiede 130 milioni. Più semplice, invece, arrivare a Paul Pogba: il centrocampista francese è da tempo in rottura con Josè Mourinho e, secondo alcuni tabloid inglesi, avrebbe chiesto di tornare a Torino.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 16:10