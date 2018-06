Juventus, cambia tutto in difesa

La Juventus sta per rivoltare la sua difesa come un guanto. Mercoledì, mentre cominciava l'avventura in bianconero di Joao Cancelo, si è rivisto a Torino Mehdi Benatia, reduce dall'eliminazione del suo Marocco da Russia 2018. Proprio il difensore bianconero ex Bayern potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane: il giocatore, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, è seguito da Arsenal, Borussia Dortmund e Marsiglia.

La Vecchia Signora aspetta novità su questo fronte, e anche dal Chelsea per quanto riguarda Daniele Rugani: il classe '94 è una delle prime richieste di Maurizio Sarri, che però deve ancora ufficializzare il suo ingaggio con i londinesi.

In entrata Marotta e Paratici sono pronti a puntare forte su Diego Godin, centrale dell'Atletico Madrid e dell'Uruguay. Il roccioso centrale sudamericano è in scadenza di contratto con i colchoneros nel 2019: a 32 anni sta considerando di provare una nuova esperienza ed è tentato dalla Juve: le trattative per il rinnovo di contratto con la società madrilena stanno andando per le lunghe.

I campioni d'Italia seguono con attenzione anche la situazione del difensore dell'Ajax De Ligt, ma la richiesta dei Lancieri, 50 milioni di euro, è ancora troppo alta.

"Abbiamo tanta fantasia e lavoriamo su tanti fronti, anche sui miraggi…", aveva preannunciato sibillino Marotta pochi giorni fa.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 28-06-2018 16:40