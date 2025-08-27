Juventus: Cambiaso mette nei guai Tudor, Greggio dà un consiglio al giocatore

Tudor valuta le alternative a Cambiaso per Genoa e Inter: Kostic in pole, ma spuntano le idee McKennie, Kelly e gli esterni Joao Mario e Nico Gonzalez

La furiosa sbracciata di Cambiaso costa caro a Tudor e alla Juventus. Sembrava che potesse terminare senza problemi Juventus-Parma ma, all’ 83′, l’arbitro Marcenaro estrae un rosso diretto all’esterno sinistro bianconero per condotta violenta su Lovik. Il tecnico della Vecchia Signora costretto a correre ai ripari per la squalifica per due giornate ad Andrea Cambiaso.

Le mosse di Tudor senza Cambiaso

Dopo l’episodio da moviola di Cambiaso in Juventus-Parma, Igor Tudor sta già valutando diverse soluzioni tattiche in vista della sfida contro il Genoa (e della sfida che salterà con l’Inter), dovendo fare a meno del suo terzino sinistro squalificato per due giornate. Il sostituto più logico sulla corsia mancina sarebbe Filip Kostic. Tuttavia, la sua candidatura non appare scontata: contro il Parma non è stato nemmeno impiegato.

Un’alternativa concreta porta a Weston McKennie, capace di adattarsi in più ruoli e garantire equilibrio in fase offensiva e difensiva, così come successo in passato anche con Thiago Motta.

Le altre ipotesi per sostituire Cambiaso

Non è da escludere nemmeno l’arretramento di un difensore come Lloyd Kelly, che darebbe maggior solidità. Un’altra opzione: utilizzare elementi normalmente schierati a destra, come Joao Mario o Nico Gonzalez, spostandoli sul lato opposto per dare ampiezza.

I tifosi juventini condannano Cambiaso

Sul web i tifosi della Vecchia Signora condannano il gesto scorretto di Cambiaso: “Cambiaso sei un pollo. L’espulsione è la ciliegina su un 2025 fino ad ora al di sotto degli standard a cui ci aveva abituato. Mentalmente, il ragazzo non c’è. Inutile girarci attorno. Se l’avessimo ceduto a gennaio, probabilmente ci avremmo guadagnato anche in termini di giocatori.”

E ancora: “Visto che salterà un incontro importante; Visto che è stato espulso alla 1a giornata, quindi non sei stanco per la stagione intensa; Visto che eri in vantaggio, in casa, a pochi minuti dalla fine; Io, la multa, la moltiplicherei per 4!”

C’è poi chi scrive: “Era scontato che avrebbero dato due giornate a Cambiaso. Ma attenzione a Pippo Kostic che quando vede l’Inter si trasforma in Camoranesi prime.” E ancora: “Kostic sembra ormai rimanere alla Juventus, Tudor lo stima e col Genoa domenica potrebbe partire titolare per sostituire l’espulso Cambiaso.”

E infine c’è chi provoca: “Che poi gli juventini fanno tutto sto casino per le due giornate di squalifica a Cambiaso in vista del derby d’Italia che la metà bastava. Neanche fosse buono. Pensavano di farci qualche plusvalenza vendendolo al City, ma se lo sono dovuti tenere”.

Il consiglio di Ezio Greggio a Cambiaso

C’è però poi chi la prende ironicamente sul web l’espulsione di Cambiaso. A scherzare è il noto conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, che scrive: “Buona la prima! David, Yldiz, Vlao, Di Gregorio, Bremer, Loca… insomma tutti. Bravo Igor la juventus è una squadra, gioca avanti, fa pressione. Ps: dare camomilla a Cambiaso. Forza Juve.”

C’è poi chi replica: “Io gli darei un calcio nel c..o più che la camomilla, deve ancora capire che è alla Juve e deve essere più serio”. E ancora: “Cambiaso ha sbagliato, giusto condannare il suo gesto.”

