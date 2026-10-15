Woltemade e Kolo Muani firmano la rimonta in Europa League e rilanciano l’idea di Capello: insieme possono funzionare. Conceicao perde la calma al cambio: Spalletti lo bacchetta

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Woltemade e Kolo Muani ribaltano il Celta Vigo e consentono alla Juventus di ottenere la seconda vittoria – questa volta dopo una sofferta rimonta – in Europa League. I due attaccanti, tra i più criticati dai tifosi, hanno dimostrato che insieme funzionano. Mentre Fabio Capello indica la via a Spalletti, scoppia il caso Conceicao, protagonista di un brutto gesto al momento del cambio.

Celta Vigo-Juventus, Capello indica la strada a Spalletti

Già prima della partita Capello aveva suggerito a Spalletti di schierare insieme Woltemade e Kolo Muani. È successo solo dal 64’, dopo l’ingresso in campo del francese al posto di uno spento Alajbegovic. E l’ex PSG ha realizzato un gol fotocopia di quello del Cagliari, ma questa volta su assist di Cambiaso. In precedenza aveva segnato anche il tedesco, sfruttando un errore clamoroso di Marcos Alonso. Secondo l’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, “Kolo Muani quando gioca da prima punta è un po’ ingabbiato, invece partendo da altre posizioni si sente più libero e trova più facilmente la porta. Woltemade sa muoversi, sa tenere palla, ma ha bisogno di un giocatore intorno che si muova”. Insomma, in coppia si completano. Chissà che alla prossima in casa contro la Lazio non giochino insieme dal primo minuto.

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Scoppia il caso Conceicao: cosa è successo al momento del cambio

Al minuto 64’ Nico Gonzalez ha preso il posto di Conceicao. E il figlio d’arte non l’ha presa affatto bene. Come riferito in diretta da Sky, l’esterno offensivo portoghese era visibilmente nervoso: ha sferrato pugni ripetuti alla panchina, poi ha avuto un battibecco con un collaboratore di Spalletti, prima di dirigersi verso gli spogliatoi anziché accomodarsi accanto agli altri compagni. Alla fine ha prevalso il buonsenso: Chico ha fatto retromarcia e ha raggiunto la panchina.

Ma non è stato comunque un bel segnale, soprattutto in questo momento così delicato e cruciale della stagione. “Gli conviene essere arrabbiato con se stesso”, ha commentato Spalletti ai microfoni di Sky. “Penso ce l’abbia con se stesso per la sua prestazione, altrimenti dovrà darci delle spiegazioni. Poi è uscito al 64’ e tra tre giorni si gioca di nuovo”. Il calciatore ha poi raccontato la sua versione dei fatti: “Non ho litigato con nessuno né ho avuto un dialogo con qualcuno, quello che hanno detto non è vero. Sono andato in bagno, ho cambiato la maglia e poi sono tornato”.

Zhegrova fuori dalla lista Uefa, tifosi contro Spalletti

Sui social i tifosi della Juventus non perdonano a Spalletti l’esclusione di Zhegrova dalla lista Uefa. Nelle ultime uscite il kosovaro ha dimostrato di essere tra i calciatori più in forma, seppur impiegato sempre part time dal tecnico di Certaldo. Secondo la maggior parte dei sostenitori, l’imprevedibilità dell’ex Lille avrebbe fatto tremendamente comodo contro il Celta Vigo. Di qui le accuse all’allenatore.

“Zhegrova fuori lista è un’altra idea geniale di questa parodia del gioco del calcio chiamata Juventus. Non parliamo di Robben, ma sicuramente poteva far comodo”, commenta su X Riccardo. Gli fa eco Carm: “Il fatto che Spalletti abbia ben pensato di escludere Zhegrova mi fa uscire di testa”. Andrea punge: “Fai entrare Zhegrova. Ah, vero, è fuori lista. Grande Spalletti, sei unico”.