Juventus, capito ora chi è Carnevali? I botti del nuovo Marotta hanno stregato i tifosi: da Openda a Kolo e non finisce qui

Dopo Ekathor il neo ds bianconero scatenato e adesso ci sono nel mirino Suzuki e Zirkzee, che differenze con la gestione Comolli. I fan bianconeri ritrovano il sorriso

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il suo arrivo era stato accolto con il comprensibile scetticismo di chi in questi anni ha visto annaspare Giuntoli, Comolli, Ottolini e tutta una gestione dirigenziale che ha inanellato flop in serie sul mercato ma Giovanni Carnevali – in tandem con Massara – sta facendo capire che la musica ora è davvero cambiata in casa Juventus. Qualche settimana di sofferenze e di mugugni, anche da parte delll’irrequieto Spalletti, poi ecco i botti proprio prima della partenza della squadra per la tournèe. E i tifosi hanno ritrovato il sorriso.

I colpi Kolo Muani e Alajbegovic

Altro che Openda e Zhegrova, mosse dispendiose quanto fallimentari della precedente gestione: Carnevali ha aspettato un po’ (prendendo comunque Ekathor e Celik) ma dopo aver lavorato sott’acqua e con pazienza ha piazzato due colpi che già hanno cambiato faccia alla Juve. Per Kolo Muani la Juventus ha trovato la formula giusta per soddisfare il club francese senza compromettere il proprio equilibrio finanziario. L’accordo prevede un prestito oneroso da 4 milioni di euro, un riscatto da 34 milioni, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, e bonus che possono portare il valore complessivo dell’operazione fino a circa 48 milioni di euro. Con l’uscita di Dusan Vlahovic e dei circa 12 milioni di euro lordi dell’ultimo anno di stipendio, poi, è stata chiusa un’altra operazione di grande prospettiva con Alajbegovic, talento bosniaco di appena 18 anni considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.Il nuovo acquisto può giocare:esterno offensivo sinistro;trequartista; esterno destro.Un giocatore eclettico che fa al caso di Spalletti. Il prezzo? Circa 33 milioni di euro, che potrebbero arrivare fino a 40 milioni con i bonus.

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Chi è Carnevali

Altro che algoritmi e Moneyball, per Giovanni Carnevali parla il campo, parlano le relazioni dello scouting, parla la sua esperienza. Del resto già al Sassuolo aveva dimostrato di che pasta è fatto l’erede di Marotta (suo grande amico). Da Scamacca a Locatelli, che ha ritrovato in bianconero, da Acerbi a Politano fino a Frattesi e Mimmo Berardi i talenti scovati dal ds sono tanti. Vinte le perplessità iniziali, Carnevali è già diventato un idolo e non intende fermarsi qui. Nel mirino anche un nuovo portiere (con Suzuki favorito su Carnesecchi e Dibu Martinez) e un altro attaccante con caratteristiche diverse come Zirkzee. Contestualmente inizierà anche a vendere gli esuberi, dopo essersi già liberato di Openda.

L’applauso dei tifosi sul web

Fioccano i commenti sui social da parte dei tifosi: “Continuate pure a criticare Carnevali e Massara, loro intanto piazzano Openda e riportano a casa KOLO MUANI, due CAPOLAVORI ASSOLUTI in poche ore, nel recente passato avete santificato chef o presunti tali,per molto meno”, oppure: “Nessuno sapeva di Ekhator fino 1 giorno prima. Nessuno sapeva di Massara fino alle firme. Nessuno sapeva di Celik fino alle visite. Nessuno sapeva di Alajbegovic fino ad ora. Presi 2 giocatori in 1 ora” e anche: “Finalmente!!! Questi sono gli acquisti che mi aspetto da Carnevali!!!! Finalmente!!!!! Lo avevate fatto arrabbiare. L’Uomo che lavora nell’ombra” e infine: “Muani è un prestito con obbligo. La Juventus sta abbattendo i costi. È sta vendendo bene. Partono Chico e David. Solo.effwtti positivi a bilancio. La Juve ha una società ricca, non i vari Suning e scatole cinesi varie con sedi alle Cayman: Kolo Muani, Celik, Ekhator, Alabeigovic. Spesi più di 100 milioni sul mercato. Juve obbligata a vincere lo scudetto”.