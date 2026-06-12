Juventus, nasce l’era Cardinali: c’è già il ritorno di fiamma per Vlahovic, la strategia di mercato dell’ex dirigente del Sassuolo

La Juve cambia pelle: via Comolli, Modesto con le valigie in mano, arriva Carnevali. Cambiano le strategie di mercato e occhio alla situazione di Vlahovic

La Juventus cambia pelle, ancora una volta. Damien Comolli non è più l’amministratore delegato dei bianconeri. Manca solo l’ufficialità da parte del club che per l’ennesima stagione consecutiva deve iniziare un nuovo ciclo. Con le valigie in mano anche il direttore tecnico Modesto, arrivato a stagione in corso. Niente più algoritmi alla Continassa: il francese ha deluso su tutti i fronti, il mercato ha portato solamente nuovi esuberi di cui ora la dirigenza dovrà liberarsi. Un mercato dove si è speso tanto, si sono presi giocatori non adatti alla Juventus e che come conseguenza hanno portato al sesto posto finale in classifica fallendo l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Non è un segreto che neanche i rapporti tra Comolli e Spalletti siano mai decollati, dopo il mercato di gennaio è stata solo una discesa inesorabile fino alla decisione del club. Ora a Carnevali il compito di risollevare la Juventus, ancora una volta.

Comolli salta, arriva Carnevali: la Juventus torna “italiana”

Con l’addio di Comolli, la società ha fatto chiaro a tutti ancora una volta che Luciano Spalletti è il centro del progetto tecnico. Le dimissioni del francese nascono anche dalle varie trattative che sono sfumate già a inizio giugno, vedi Bernardo Silva, Alisson e la situazione di Vlahovic. Elkann aveva chiesto un atteggiamento diverso dall’ad, ma così non è stato. Dunque dagli algoritmi si passa a una gestione “vecchio stampo”, se così vogliamo chiamarla, fatta più di relazioni, di bordocampo al fianco dei ragazzi e soprattutto di focus sui giovani italiani. Carnevali arriva da 12 anni di Sassuolo, dove ha completamente cambiato la storia del club facendolo diventare una presenza costante in Serie A e portandolo anche in Europa. Ma le vittorie più belle rimangono proprio quelle sul mercato: i giovani fatti crescere in casa e rivenduti a prezzo d’oro e le incredibili plusvalenze che sui social sono anche diventati dei meme. Alle spalle ha un curriculum di tutto rispetto e ha una voce autorevole nel consiglio della Lega, aspetto che alla Juve manca da anni.

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Vlahovic, il rinnovo torna possibile: il punto

Juve che però deve già correre sul mercato e Carnevali dovrà mettersi subito al lavoro. Impellenti le cessioni da fare entro il 30 giugno per questioni di bilancio, come è importante la situazione di Vlahovic. In settimana le indiscrezioni parlavano dell’attaccante che non voleva più saperne di rinnovare con la Juventus. Il club non ha accettato le sue richieste di avere uno stipendio non inferiore a quello di Yildiz, sei milioni di euro più bonus. Nel frattempo si sta offrendo a diverse squadre, che però a quelle cifre rifiutano puntualmente. La trattativa era saltata anche per la presenza di Comolli, che su Vlahovic non ha mai fatto presa, a differenza di Spalletti che lo vuole trattenere a tutti i costi. Ora che l’interlocutore cambia, potrebbero cambiare anche le intenzioni del serbo. Non sarà semplice di certo, ma neanche impossibile.

Ccambia la strategia ma non le priorità

Carnevali comunque da Comolli eredita due trattative ben avviate per due pedine fondamentali che rimangono le priorità nonostante il cambio in dirigenza, portiere e attaccante, Martinez e Sorloth. Con entrambi i giocatori sono già stati trovati degli accordi, a ribasso rispetto i loro attuali ingaggi, ma manca quelli con i club. Per l’attacco rimane aperta anche la pista che porterebbe al ritorno di Kolo Muani, che come ogni estate vuole solamente la Juventus. Con il giocatore nessun problema, bisogna trattare con il Psg che lo valuta 40 milioni di euro.

Riprende quota anche il nome di Muharemovic, che lo stesso Carnevali aveva portato a Sassuolo. Cresciuto nel vivaio dei bianconeri, il bosniaco si è consacrato al Mapei Stadium e la Juve su di lui ha il 50% della rivendita (lo prenderebbe in forte sconto). Comunque la lista per i rinforzi in difesa è lunga: la Juve pochi giorni fa ha fatto un sondaggio per Lucumì del Bologna e nel frattempo si è informata per Stones, che il 30 giugno si libera a parametro zero dal City. Il sogno rimane Kim del Bayern Monaco, che Spalletti ha valorizzato a Napoli e con il quale ha vinto uno scudetto storico. Attenzione anche al trequartista, il nome rimane quello di Brahim Diaz, ma al momento non c’è nessuno spiraglio di partenza.