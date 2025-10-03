Juventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione 

Il tecnico ha cambiato 6 volte il tridente d’attacco nelle 7 partite disputate finora: per il giornalista le continue rotazioni non aiutano i bianconeri

Va bene il turnover, ma qualunque squadra in costruzione ha prima bisogno di trovare la sua identità: questa l’accusa che Fabio Caressa ha mosso a Igor Tudor riguardo all’attacco della Juventus, continuamente rivoluzionato dal tecnico. Un dato, in particolare, sembra dare ragione al giornalista.

Juventus senza certezze in attacco

Gli infortuni, la necessità di gestire il doppio impegno tra campionato e Champions League, ma anche l’abbondanza di un attacco nel quale, al momento, non ci sono gerarchie precise: questi i tre fattori che hanno spinto Igor Tudor a cambiare continuamente assetto al reparto avanzato della Juventus, privando però i bianconeri delle certezze che una squadra in costruzione dovrebbe avere. Questa, almeno, è la tesi di Fabio Caressa, che sul suo canale YouTube ha criticato l’allenatore croato per l’eccessiva alternanza in avanti.

La critica di Caressa a Tudor

“Della Juventus non capisco la gestione degli attaccanti”, ha attaccato Caressa sul web. “Io Openda l’ho seguito tanto, io non l’ho mai visto come una vera prima punta – la critica del giornalista -. Cioè ne ha già due: uno l’hai comprato (David, ndr) e l’altro, Vlahovic, quando entra fa comunque sempre gol. Non vorrei che la Juve perdesse un po’ il filo”.

Secondo Caressa, Tudor “non deve fare troppa confusione”. “Ormai la tendenza nei principali campionati è che deve essere riconoscibile una formazione titolare. E io incomincio a non riconoscere più la formazione titolare della Juventus: questo secondo me non è un vantaggio”.

Per Tudor 6 “tentativi” in 7 gare

Tornando all’attacco, un dato pare dare effettivamente ragione a Caressa. Anche a causa di alcuni problemi fisici – fortunatamente non gravi – nelle 7 partite disputate finora Tudor ha schierato ben 6 tridenti differenti dal 1′: quello composto da Yildiz e Conceiçao dietro David è l’unico ad essere stato utilizzato due volte, ma nelle due prime giornate di serie A. Successivamente il tecnico ha sempre cambiato assetto dal 1’, utilizzando complessivamente 7 giocatori diversi: David, Openda, Vlahovic, Adzic, Koopmeiners, Conceiçao e Yildiz.

Di fatto, il turco rappresenta l’unica certezza in attacco per i bianconeri, dato che ha giocato da titolare tutti gli incontri finora disputati dalla Juventus. E nel tourbillon dell’attacco bianconero non è ancora entrato Zhegrova, che finora non ha ancora giocato una sola gara dal 1’.

Juventus, quale tridente per il Milan?

Il kosovaro potrebbe avere una chance contro il Milan: in tal caso, le combinazioni del tridente juventino arriverebbero a 7 in 8 partite. Al momento, però, pare che Tudor voglia riproporre Vlahovic dal 1’, davanti a Yildiz e Conceiçao, nella formula che aveva iniziato la partita poi pareggiata contro il Verona.