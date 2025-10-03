Juventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione 

Va bene il turnover, ma qualunque squadra in costruzione ha prima bisogno di trovare la sua identità: questa l’accusa che Fabio Caressa ha mosso a Igor Tudor riguardo all’attacco della Juventus, continuamente rivoluzionato dal tecnico. Un dato, in particolare, sembra dare ragione al giornalista.
- Juventus senza certezze in attacco
- La critica di Caressa a Tudor
- Per Tudor 6 “tentativi” in 7 gare
- Juventus, quale tridente per il Milan?
Juventus senza certezze in attacco
Gli infortuni, la necessità di gestire il doppio impegno tra campionato e Champions League, ma anche l’abbondanza di un attacco nel quale, al momento, non ci sono gerarchie precise: questi i tre fattori che hanno spinto Igor Tudor a cambiare continuamente assetto al reparto avanzato della Juventus, privando però i bianconeri delle certezze che una squadra in costruzione dovrebbe avere. Questa, almeno, è la tesi di Fabio Caressa, che sul suo canale YouTube ha criticato l’allenatore croato per l’eccessiva alternanza in avanti.
La critica di Caressa a Tudor
“Della Juventus non capisco la gestione degli attaccanti”, ha attaccato Caressa sul web. “Io Openda l’ho seguito tanto, io non l’ho mai visto come una vera prima punta – la critica del giornalista -. Cioè ne ha già due: uno l’hai comprato (David, ndr) e l’altro, Vlahovic, quando entra fa comunque sempre gol. Non vorrei che la Juve perdesse un po’ il filo”.
Secondo Caressa, Tudor “non deve fare troppa confusione”. “Ormai la tendenza nei principali campionati è che deve essere riconoscibile una formazione titolare. E io incomincio a non riconoscere più la formazione titolare della Juventus: questo secondo me non è un vantaggio”.
Per Tudor 6 “tentativi” in 7 gare
Tornando all’attacco, un dato pare dare effettivamente ragione a Caressa. Anche a causa di alcuni problemi fisici – fortunatamente non gravi – nelle 7 partite disputate finora Tudor ha schierato ben 6 tridenti differenti dal 1′: quello composto da Yildiz e Conceiçao dietro David è l’unico ad essere stato utilizzato due volte, ma nelle due prime giornate di serie A. Successivamente il tecnico ha sempre cambiato assetto dal 1’, utilizzando complessivamente 7 giocatori diversi: David, Openda, Vlahovic, Adzic, Koopmeiners, Conceiçao e Yildiz.
Di fatto, il turco rappresenta l’unica certezza in attacco per i bianconeri, dato che ha giocato da titolare tutti gli incontri finora disputati dalla Juventus. E nel tourbillon dell’attacco bianconero non è ancora entrato Zhegrova, che finora non ha ancora giocato una sola gara dal 1’.
Juventus, quale tridente per il Milan?
Il kosovaro potrebbe avere una chance contro il Milan: in tal caso, le combinazioni del tridente juventino arriverebbero a 7 in 8 partite. Al momento, però, pare che Tudor voglia riproporre Vlahovic dal 1’, davanti a Yildiz e Conceiçao, nella formula che aveva iniziato la partita poi pareggiata contro il Verona.