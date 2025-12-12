Juventus, Caressa duro su Spalletti e il Pafos: è una marca di patatine? Web in tilt

Il giornalista di Sky critica il mercato bianconero, bacchetta il gesto dell'ex ct con David ed ironizza sui rivali in Champions, polemica sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un giorno dovranno inventare un vocabolario dallo spallettese all’italiano perchè – e non da oggi – le conferenze dell’ex ct sono piene di neologismi, arrampicamenti verbali, metafore e lunghi giri di parole. Un linguaggio tutto suo, quello di Spalletti, riservato anche ai suoi giocatori che non sempre riescono a comprenderlo a fondo. Quando accade c’è la magia, quando non succede – vedi nazionale italiana – si rischia. Anche alla Juve il tecnico di Certaldo dice e non dice e secondo Caressa una spiegazione c’è.

Caressa traduce Spalletti

Ad Afterparty Europe su Sky, come si legge su “ne parliamo ar Club” su Fb, il telecronista attacca: “Spalletti non è ancora a posto del tutto con sé stesso dopo la vicenda della nazionale italiana. Ha eccessi psicologici. Non può dire ciò cosa pensa in realtà. Lui pensa che che alcuni giocatori della Juventus siano scarsi, se no li avrebbe messi in campo. Pensate che Spalletti sia un pazzo? O che si autoflagelli? Evidentemente non si fida di qualche giocatore. Ecco perché David non gioca. Spalletti l’ha detto: mi deve dimostrare le cose in allenamento. In allenamento non le vede. E poi l’abbraccio di Spalletti con David non mi è piaciuto. David era un po’ scostante, non era molto convinto nell’abbraccio”

L’ironia sul Pafos

Caressa aggiunge: “Poi diciamocela tutta: per la Juve è andato tutto bene contro il Pafos, ragazzi. Se ci avessero chiesto 18 mesi fa dove si trova Pafos non l’avremmo saputo. Magari pensavamo che fosse una marca di snack, di patatine. Non è ora la strada sia segnata, eh. Zhegrova? Giocava nel Lilla. La Juve non è il Lilla. L’orizzonte del Lilla può essere l’orizzonte della Juventus? Prendo gli ultimi due mercati della Juventus. I giocatori della Juve che si erano fatti in casa la Juve li ha fatti andare via. E tutti hanno acquisito un valore superiore. Dei giocatori presi dalla Juve negli ultimi due anni solo Conceicao gioca titolare”.

Scoppia la polemica sul web

Fioccano le reazioni: “Che si leggesse la storia recente del Pafos, il progetto e soprattutto i soldi investiti in quest’ultimo, hanno un centro sportivo migliore di tutte le società italiane e un academy seria” ma anche: “Fondamentalmente ha ragione, se fatichiamo col Pafos, immaginiamo cosa succederà con Benfica e Monaco. Anche sul mercato come dargli torto? Da due stagioni nn compriamo nessuno che rimanga stabilmente negli 11″ e anche: “La Juve negli anni ha sempre comprato giocatori da squadre di bassa fascia per poi farli esplodere come campioni. Quindi per me ci sta comprare dal Lille.”

C’è chi scrive: “Un’impresa per arrivare tra le prime 8? Non mi pare che il Dortmund quest’anno sia cosi tanto irresistibile. Contro l’Arsenal giochi in casa e te la puoi giocare. Piuttosto che guardare l’Inter io guarderei i campioni d’Italia in carica quasi eliminati” e poi: “Ma perché l’Inter con chi cavolo ha vinto nelle prime 4 partite?? Appena ha giocato con squadre più attrezzate come Atletico Madrid e Liverpool ha preso bastonate.E’ poi il Pafos ha 6 punti nn 0 come altre squadre quindi vuol dire che non è tanto scarso” e infine: “Mi limito al centrocampo (vero problema): Fagioli, Caviglia, Rovella, Douglas hanno acquisito valore?”