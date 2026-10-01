Il direttore generale della Juventus traccia un bilancio dei suoi primi mesi bianconeri ma avverte anche dei rischi di una mancata qualificazione. Dopo l’aumento di capitale, crolla il titolo bianconero

Giovanni Carnevali è entusiasta dei suoi primi mesi alla guida della Juventus. L’ex dirigente del Sassuolo ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in bianconera e ha rivelato anche alcuni propositi per il futuro (“Più italiani in squadra”) ma con molto pragmatismo avverte anche dei rischi in caso di una mancata qualificazione in Champions League. Intanto i mercati non accolgono con favore il nuovo aumento di capitale voluto da Elkann.

Carnevali: “Quello che conta è vincere”

Giovanni Carnevali è intervenuto al Festival dello Sport di Trento in cui ha parlato del suo arrivo alla Juventus, dei primi mesi in bianconero e anche dei piani futuri. Dopo aver rivolto parole al miele per John Elkann, il direttore generale è stato anche molto onesto sugli obiettivi per questa stagione: “Quello che conta è vincere ma devi anche capire come farlo. Con il lavoro, costruendo una base solida e cercando di non fare cambiamenti ogni anni. C’è un percorso e il percorso ti porta a ottenere un risultato. Il quarto posto? Ormai è diventato più business che calcio, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Noi però non ci accontentiamo”.

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L’investimento per blindare Yildiz e Alibegovic

Il mercato non si ferma mai, anche se la sessione di mercato in Italia e per l’Europa si è chiusa ad inizio settembre. I gioielli della Juventus fanno gola in giro per l’Europa con le big che sono sempre alla ricerca del prossimo grande talento. La richiesta di aumento di capitale da 250 milioni di John Elkann va proprio in questa direzione: provare a trattenere i migliori talenti. In caso bianconera si cominciano dunque a preparare per gli inevitabili assalti che arriveranno dall’Europa per Kenan Yildiz e per Kerim Alajbegovic, per cui c’è già la fila nonostante il turco sia fermo ai box almeno fino a dicembre per l’operazione al piede sinistro. E non è un segreto che su di lui si siano già allungate le mire del Real Madrid.

Le borse bocciano la mossa di Elkann

La richiesta di aumento di capitale è stata accolta con favore da Carnevali: “Basta vedere quanto è successo ieri, l’investimento ulteriore che è andato a fare: credere nella società e credere nella Juventus”. Ma lo stesso favore non è stato concesso dai mercati, il quarto aumento di capitale dal 2019 sembra non aver incontrato l’apprezzamento di Piazza Affari con il titolo della società biancorossa che è arrivato a cedere il 7,77% e con una performance che da inizio anno segna un -40% che potrebbe cominciare a diventare fonte di preoccupazione