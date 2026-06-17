Juventus, Carnevali cancella Comolli: basta algoritmi, cambia la strategia sul mercato, il ruolo di Spalletti e Chiellini

Il nuovo ad bianconero torna all'antico per scegliere i calciatori. l'area scouting verrà potenziata ed avranno più peso il tecnico e i dirigenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultimo colpo di spugna al passato arriva dal mercato. Carnevali cancella definitivamente il metodo Comolli, si torna all’antico: stop alla predominanza degli algoritmi per scegliere i calciatori e basta consulenze esterne a società per identificare i profili considerati migliori. Ci sarà spazio per i collaboratori interni alla società e sarà potenziata l’area scouting con Spalletti che avrà maggior potere decisionale.

Carnevali fa tabula rasa della gestione Comolli

Sarà tutto diverso alla Juve con il nuovo ad e la rottura con l’era Comolli sarà ancora più profonda. La strategia sul mercato cambia: l’esperienza ha dimostrato che gli algoritmi sul mercato sono tutto fuorchè infallibili. I vantaggi della tecnologia non verranno ignorati del tutto ma tornerà centrale il ruolo dell’area scouting. Più peso avrà anche il parere del tecnico Spalletti mentre Chiellini, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Carnevali, diventerà una figura sempre più determinante nelle dinamiche operative bianconere

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In arrivo nuove figure alla Juventus

Con Modesto che resta ancora in stand-by Carnevali sta pensando comunque a integrare il parco collaboratori. Piace Davide Cangini, il capo degli osservatori del Sassuolo dal 2020 ma crescono anche le chances di Matteo Tognozzi. L’ad – chiamato al compito di far rinascere Madama – vuole uno staff dinamico per valorizzare tutte le professionalità e circondarsi di persone fidate.

Da Salah a Vicario, le mosse sul mercato

Intanto Spalletti preme per avere rinforzi. Calano in picchiata le quotazioni di Alisson: il portiere aveva aperto al trasferimento a Torino. I Reds però si sono messi di traverso, chiudendo alla cessione del loro portiere. Ne restano due in pole per prendere il posto di Di Gregorio: Dibu Martinez che però costa 15 milioni, giudicati eccessivi per un giocatore di 33 anni, e Guglielmo Vicario. L’Inter ha mollato la presa e il cartellino del portiere dell’Empoli (15/20 milioni) può essere ammortizzato con uno stipendio nettamente più basso rispetto a quello del campione del mondo argentino.

Il sogno di Spalletti però si chiama Salah, che l’ex ct lanciò alla Roma. La sua avventura col Liverpool è terminata e può essere ingaggiato a parametro zer ma il suo ultimo stipendio era di 12 milioni all’anno. Una cifra blu per le casse sociali bianconere che devono liberarsi anche dello stipendio di Arthur. Il brasilian infatti torna alla Juventus. Come annunciato dal Gremio in una nota sui propri profili ufficiali, il centrocampista non sarà acquistato a titolo definitivo e dall’1 luglio sarà nuovamente un calciatore bianconero. Il club brasiliano ha fatto sapere che “non è stato raggiunto alcun accordo economico tra le parti coinvolte, nonostante la comune intenzione di proseguire insieme”. Arrivato in prestito la scorsa estate, il classe ’96 ha collezionato un gol e due assist in 23 presenze.