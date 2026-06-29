L'ad bianconero esclude una riapertura per il bomber serbo e fa il punto della situazione su tutte le trattative di mercato, dall'attaccante al portiere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Addio Dusan, benvenuto Dibu. Da Rimini, a margine dell’evento di apertura del calciomercato estivo 2026 a Rimini, parla Giovanni Carnevali. Dal ‘Dibu’ Martinez alla situazione legata a Kolo Muani, passando per il possibile ritorno di Vlahovic e la questione Muharemovic, senza dimenticare gli incastri col Bologna per Miretti e Lucumí e il possibile scambio con l’Inter Frattesi-Cambiaso, l’ex Sassuolo dice tutto ed è (o almeno sembra) sincero.

Nessuna apertura per Vlahovic

La prima notizia è il no a Vlahovic. Si è detto e scritto di rilanci bianconeri per spingere il serbo al rinnovo ma Carnevali smentisce tutto: “Personalmente non ho mai parlato con lui – ha rivelato l’ad bianconero -. Nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani sì, è un giocatore importante ma a oggi non è nei nostri pensieri”. Dopo aver confessato le sue emozioni (“Essere alla Juventus è un mix di cose, sia per quanto riguarda le emozioni, che sono tante, che le responsabilità. Sappiamo di dover fare un lavoro importante, c’è tanto da costruire, bisogna avere pazienza e calma di non sbagliare e fare le cose nel modo giusto, perché credo che questa società merita grandi opportunità”) Carnevali rivela gli obiettivi di mercato.

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La situazione per Kolo Muani e Dibu Martinez

Mancano ancora diversi tasselli per il puzzle definitivo: “Attaccante e portiere sono pedine fondamentali, ma non basta. Dobbiamo costruire attorno a loro altre situazioni, dobbiamo lavorare con calma. Ci sono richieste economiche molto elevate e non dobbiamo sbagliare. Kolo è una possibilità, è da tanto che se ne parla. Ci sono state delle difficoltà precedentemente, stiamo ricucendo i rapporti con il Psg e stiamo portando avanti dei discorsi ma devono essere a condizioni accettabili. Poi bisogna chiudere, che non è facile. Ma sappiamo dove vogliamo andare. Il portiere? Il Dibu Martinez è un giocatore importante, portiere dell’Argentina, con esperienza e può essere adatto al profilo Juventus. Ma non nascondo che stiamo valutando altri profili, Vicario e non solo. Non abbiamo la necessità immediata di chiudere degli accordi in questi giorni. Servono giocatori giusti e che abbiano voglia di giocare qui, con lo spirito di trovare risultati importanti”.

Carnevali ha poi allontanato anche le voci relative a possibili intrecci con l’Inter e un possibile scambio Cambiaso-Frattesi: “Abbiamo ottimi rapporti non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e in tutti questi anni abbiamo cercato di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c’è mai stato nulla perché effettivamente non ci siamo neanche mai sentiti. Abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi”.

Miretti per ora non si muove, Muharemovic in stand-by

Con il Bologna la Juventus sta invece parlando del possibile acquisto di Lucumì e cessione di Miretti: “Su Miretti la posizione della Juventus è chiara. Noi diamo un valore a questo ragazzo perché crediamo nella sua forza e soprattutto in quello che può essere anche l’investimento che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche che ci possano rendere contenti, Miretti in questo momento non si muove.” Infine, Carnevali ha parlato anche di Muharemovic: “È un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità. Noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano. Dopodiché capiremo anche cosa vorremmo fare”.