Juventus, il primo giorno di Carnevali: l'ad vuole iniziare con un miracolo la sua avventura

Il nuovo ad raccoglie l'eredità di Comolli e trova subito due grane sul tavolo, tra cui il discorso sul futuro di Vlahovic che potrebbe clamoroamente riaprirsi

In casa Juventus si riparte da Giovanni Carnevali. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale raccoglie il testimone da Comolli, il cui addio è maturato dopo la mancata qualificazione in Champions. Per il dirigente si aprono le porte della Continassa, dove porterà in dote il suo bagaglio di esperienze. Proprio quel bagaglio è ciò su cui i bianconeri puntano per rimettere in carreggiata un progetto che ha perso slancio e identità. Il primo banco di prova sarà il mercato, da condurre con lucidità in piena sintonia con Luciano Spalletti. La nuova era, insomma, riparte da qui, con una serie di dossier che Carnevali dovrà affrontare fin da subito.

Il primo rebus sono i conti

Per Carnevali si apre subito una fase delicata. Ad attenderlo oggi alla Continassa c’è un organigramma da conoscere e, in parte, da ridefinire: al suo fianco resteranno Giorgio Chiellini e il direttore sportivo Marco Ottolini. Più in bilico, invece, le posizioni di Francois Modesto e Darren Burgess, scelti a suo tempo da Comolli, anche se nulla è ancora stato deciso. Ma il vero rebus per il nuovo dirigente sono i conti.

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Di fatto, la Juventus resta vincolata all’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2028 e sta chiudendo con l’Uefa un accordo per aver superato il tetto dei 60 milioni di perdite nel triennio. Si profila una multa contenuta e qualche restrizione sulla lista per l’Europa League, mentre la mancata Champions imporrà sacrifici sul mercato in uscita. Non a caso, il primo atto di Carnevali sarà una riunione operativa dedicata proprio all’esame dei bilanci, per capire da dove ripartire.

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Caso Vlahovic: con Carnevali si riapre tutto

Tra i dossier sul tavolo, però, ce n’è uno che svetta su tutti, ovvero il caso Vlahovic. Nel summit di sabato a Forte dei Marmi, Carnevali e Spalletti hanno passato in rassegna i ruoli da rinforzare, una o due punte, un trequartista, un terzino sinistro e, in caso di cessione di Bremer, un centrale di livello. Ma è proprio il futuro del serbo il nodo più intricato. Con Comolli i rapporti non erano proprio distesi, complice una distanza economica mai colmata: a fronte dei sei milioni più bonus offerti dalla Juventus, l’attaccante ne chiede 8, oltre a un robusto premio alla firma.

A pesare, però, c’è anche una questione d’orgoglio. L’aver ricevuto la stessa proposta economica avanzata a Jonathan David è stata vissuta da Vlahovic come una sorta di sgarbo: il serbo è convinto di aver dato al club bianconere più del canadese e pretende che ciò gli venga riconosciuto. Ora, però, il cambio in dirigenza riapre uno spiraglio. Spalletti è da sempre il suo più grande sostenitore e ha condiviso questa linea con il nuovo amministratore delegato.

La nuova offerta

Quindi, se nelle prossime settimane nessuna big dovesse farsi avanti, e se Vlahovic accettasse di limare le pretese, la permanenza, fino a poco fa impensabile, tornerebbe clamorosamente in gioco. La Juventus potrebbe essere disposta ad arrivare a quota 8 milioni di ingaggio, comprensivi di bonus. C’è poi un altro nodo, finora rimasto in ombra, ovvero la durata del contratto. Vlahovic aveva aperto a un biennale, ma per la Juventus sarebbe una soluzione a metà: fra 12 mesi il problema si riproporrebbe identico, con il serbo di nuovo libero di partire a parametro zero. Per questo Carnevali ha intenzione di fissare un incontro con il giocatore e tentare l’ultimo, vero affondo. Stavolta senza vie di mezzo.