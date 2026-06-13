Juventus, primo regalo a Carnevali: Italiano vuole Di Gregorio. La moglie di Comolli scatena nuove polemiche

Il nuovo ad è già al lavoro per costruire la nuova Juve insieme a Spalletti: arriva un assist dalla Turchia, ma partirà anche un big. Yildiz l'unico intoccabile

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Mentre la moglie di Damien Comolli scatena nuove polemiche tra i tifosi per una storia pubblicata su Instagram, Giovanni Carnevali è già al lavoro per disegnare la nuova Juventus insieme a Luciano Spalletti. Il primo incontro tra i due è previsto nell’esclusiva cornice di Forte dei Marmi, ma l’ad bianconero sa già bene quale sarà la situazione che lo attende. L’obiettivo resta quello di riportare Madama ai vertici, ma la mancata qualificazione in Champions League obbliga il club a sacrificare più di una pedina per sistemare i conti. In questo scenario, un’occasione può arrivare dalla Turchia grazie a Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Besiktas, che ha nel mirino Michele Di Gregorio.

Juventus, il Besiktas di Italiano punta Di Gregorio

Sarà un Besiktas a forte impronta italiana quello che ha in mente Italiano. Il tecnico, ex Bologna, ha infatti deciso di puntare su Di Gregorio per rinforzare la porta. L’estremo difensore, ha vissuto un’annata complicata tra errori e critiche, finendo anche in panchina nel momento decisivo della stagione, prima di tornare titolare complice l’infortunio di Perin. DiGre ha da tempo la valigia pronta. E i turchi fanno sul serio. Ma per convincere la Juventus servirà un’offerta vicina ai 15 milioni di euro.

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Mercato Juventus, Carnevali prepara le cessioni: Yildiz intoccabile

Per rientrare dei circa 70 milioni mancati dalla qualificazione in Champions League, la Juve sarà costretta a cedere almeno un big. L’unica certezza del progetto resta Kenan Yildiz, considerato intoccabile dal club. Il numero dieci è il punto fermo da cui ripartire, anche se da tempo è monitorato da Real Madrid e Arsenal. Tutti gli altri, invece, sono potenzialmente sul mercato.

Juventus, da Bremer a Thuram: chi finanzia il mercato

Tra i giocatori con maggiore richiesta ci sono Bremer, pronto al debutto Mondiale con il Brasile nella sfida contro il Marocco, Cambiaso e Thuram. Il club inoltre è disposto ad ascoltare anche offerte per Kalulu, Miretti e Gatti, quest’ultimo seguito da Max Allegri, che lo vorrebbe con sé a Napoli. Parallelamente alle cessioni, Carnevali avrà il compito di soddisfare le richieste di Spalletti, che punta ad avere almeno un paio di innesti di livello internazionale per alzare la qualità della rosa.

La storia Instagram della moglie di Comolli divide i tifosi

Nel giorno successivo alle dimissioni di Damien Comolli, la moglie dell’ex dirigente francese ha pubblicato un contenuto su Instagram che ha fatto storcere il naso ai tifosi della Juventus. Nella storia compare un bouquet di fiori ricevuto dal marito, accompagnato da una frase che ha immediatamente acceso il dibattito: “Non è male avere un marito che non sta lavorando o pensando a un club per 20 ore al giorno, in realtà”. Sui social, in particolare su X, le reazioni dei tifosi bianconeri non si sono fatte attendere. “Potresti dire alla moglie che doveva anche pensare anche a trovare gli accordi con le società per fare mercato. Dettaglio non banale”, scrive ‘Dare Pigne Come Montero’. “Anche per noi non è male che sia andato via lui e sua moglie”, sottolinea un tifoso. “Con quello che veniva pagato doveva pensarci 24 ore, non 20”, precisa un altro utente.