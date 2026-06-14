Juventus, prima grana per Carnevali: servono 50 milioni. L’incontro segreto con Spalletti e l’asse di mercato con l’Inter

I bianconeri devono fare i conti con le esigenze di bilancio e per l’ex dirigente del Sassuolo il primo obiettivo sarà colmare il buco lasciato dalla mancata qualificazione alla Champions League

L’arrivo di Giovanni Carnevali rappresenta una nuova ripartenza per la Juventus. Gli ultimi giorni sono stati segnati da grande entusiasmo anche tra i tifosi della Vecchia Signora che vedono nell’ex dirigente del Sassuolo, l’uomo giusto per riuscire invertire la tendenza dopo annate complicate. Ma prima c’è da risolvere alcune criticità sul mercato. La certezza però è rappresentata dalla permanenza di Luciano Spalletti.

La prima grana per Carnevali

Giovanni Carnevali ha davanti a sé un compito molto complicato. Il nuovo dirigente, scelto da John Elkann, per dare il via a una nuova rifondazione della Juventus deve ovviamente fare i conti anche con le esigenze dettate dal bilancio. Il primo problema riguarda la mancata partecipazione alla prossima Champions League e il conseguente “buco” dal punto di vista economico. Stando a quanto scrive Tuttosport, il buco da coprire è di circa 50 milioni con l’ex Sassuolo che deve prendere in considerazione anche questa esigenza nel costruire la squadra per la prossima stagione.

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Carnevali, l’uomo giusto per la Juventus

L’asse di mercato con l’Inter

La novità a sorpresa è che potrebbe nascere un’alleanza decisamente inaspettata con i rivali storici dell’Inter. Marotta e Ausilio vogliono mettere a disposizione di Cristian Chivu una squadra che non sia solo capace di fare il bis in campionato, ma che possa rivaleggiare con le migliori anche in Champions League. E ai nerazzurri piacciono tanti giocatori che la Juventus potrebbe decidere di mettere sul mercato. Il nome più caldo è quello di Andrea Cambiaso che i bianconeri considerano sacrificabile ma per cui chiedono 40 milioni. L’altro nome su cui si discute è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano è un vecchio pallino nerazzurro (con i bianconeri che riuscirono a portarlo a Torino dopo una sfida di mercato accesissima con l’Inter) e anche lui potrebbe essere nella lista dei partenti, anche se nelle scorse settimana la Juve sul difensore aveva fatto muro, in caso di cessione sarà solo per l’estero. Ma le vie del mercato sono infinite e certi no si possono anche ammorbidire

La Juve però guarda con interesse anche ad alcuni giocatore che sono in uscita dall’Inter a cominciare da quel Davide Frattesi che cerca una nuova destinazione dalla quale ripartire e mettere in evidenza il potenziale che ha fatto vedere soprattutto con la maglia del Sassuolo ma le due società starebbero anche parlando di Carlos Augusto che ha trovato poco spazio nelle ultime due stagioni.

L’incontro segreto con Spalletti

L’arrivo di Giovanni Carnevali segna un momento di rottura rispetto al passato in casa Juventus che condiziona anche Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi, qualche commentatore aveva messo in dubbio la posizione del tecnico toscano per il futuro, invece dagli studi Mediaset, il giornalista Orazio Accomando rivela che c’è stato un incontro tra il nuovo dg e l’allenatore: “E’ avvenuto nella tenuta del tecnico della Juventus. Non ci sarà nessun addio di Spalletti che invece sta già lavorando con il dirigente per costruire la squadra del futuro. Di fatto in casa Juve, ha vinto la linea Spalletti che con Comolli non ha mai costruito un vero rapporto”.