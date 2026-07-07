Juventus, Carnevali allo scoperto su Kolo Muani, Vlahovic e Dibu Martinez: la frase che preoccupa i tifosi

Carnevali fa il punto sul mercato della Juventus: il nodo Kolo Muani, il futuro di Vlahovic, la pista Dibu Martinez. Ma prima vanno sbloccate le cessioni

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Nel giorno dell’annuncio di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer della Juventus, Giovanni Carnevali fa il punto sul mercato. Ai microfoni di Sky Sport, l’ad bianconero affronta tutti i temi più caldi: da Kolo Muani a Vlahovic, passando per Sorloth e Dibu Martinez. Ma alcune sue parole hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi.

Juventus, la trattativa per Kolo Muani: Carnevali dice tutto

Non è un mistero ormai: la Juventus ha da giorni raggiunto un’intesa con Kolo Muani, individuato come il principale obiettivo per rinforzare l’attacco. L’ostacolo continua a essere il Paris Saint-Germain, che non sembra intenzionato a fare sconti e mantiene alta la valutazione dell’attaccante francese, fissata a 50 milioni di euro.bCarnevali ha ammesso che “le richieste non si sono abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta. Se la distanza è ampia, è giusto fare delle valutazioni”. Se il club francese, dopo aver già ceduto Gonçalo Ramos al Milan per oltre 70 milioni, dovesse continuare a mantenere una posizione rigida, non è da escludere che i bianconeri possano decidere di cambiare obiettivo. Il mercato, però, è ancora alle prime battute e, come sottolineato dall’amministratore delegato, “non dobbiamo sbagliare, le cose vanno fatte bene”.

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La verità su Vlahovic e l’alternativa Sorloth

Vlahovic non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Terminato il contratto da 12 milioni di euro che lo legava alla Juventus, il centravanti serbo ha ricevuto offerte interessanti soprattutto dalla Turchia, ma nessuna soluzione sembra averlo convinto fino in fondo. Resta quindi possibile una permanenza a Torino? Carnevali ha confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi: da quando ha preso il posto di Comolli non ha ancora incontrato l’attaccante, ma “le porte sono aperte con tutti”. Un altro nome tornato recentemente nel mirino è quello del gigante Sorloth, centravanti norvegese dell’Atletico Madrid. Anche in questo caso, però, il discorso è lo stesso fatto per Vlahovic: “Le porte sono aperte come per tanti altri giocatori”.

Caccia al portiere: il punto su Dibu Martinez

Oltre al reparto offensivo, un’altra priorità della Juventus è trovare al più presto un portiere di livello internazionale. Le richieste dell’Aston Villa hanno rallentato la trattativa per Emiliano “Dibu” Martinez, che resta comunque un obiettivo. “Ci interessa, come ci interessano altri obiettivi. Dobbiamo aspettare e capire”, ha spiegato Carnevali. Dopo il tentativo andato a vuoto per Svilar, l’alternativa porta a Vicario, in uscita dal Tottenham. Sullo sfondo restano anche le piste che conducono ai napoletani Meret e Milinkovic-Savic.

La frase di Carnevali che preoccupa i tifosi

I tifosi della Juventus sono in attesa e sperano che il mercato possa decollare presto, con l’obiettivo di cancellare le delusioni delle ultime stagioni. In questo senso, l’arrivo di Massara può rappresentare un passaggio fondamentale. A preoccupare i sostenitori bianconeri, però, sono state alcune parole pronunciate da Carnevali. L’ex dirigente del Sassuolo ha infatti definito il mercato “difficile”, spiegando che “ci sono richieste troppo elevate”.

E anche sul fronte delle cessioni, considerate “un fattore determinante”, la situazione non è semplice: al momento mancano offerte concrete. Senza gli introiti garantiti dalla Champions League, per la Juventus diventa fondamentale riuscire a piazzare quei giocatori, come Koopmeiners, Openda e David, che non rientrano nel nuovo progetto tecnico.