La nuova dirigenza ha già cambiato volto alla squadra rispetto alla scorsa stagione: in poche mosse, il progetto ha preso forma e il club centralità nelle trattative

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La forma che sta prendendo la nuova Juventus si profila con gli innesti di Celik, parametro zero, prima ancora Jeff Ekhator e il quasi terzo acquisto Lorenzo Pellegrini che, nella fattispecie, andrebbe ad alimentare la tesi del blocco Roma. Operazioni che, qualora l’epilogo fosse confermato, costruirebbero un piccolo capolavoro di inizio mercato da parte del duo Massara-Carnevali, incarico dalla proprietà di smarcarsi dalla complicata situazione economico-finanziaria senza tradire il mandato sportivo. In queste prime settimane di operato, è innegabile l’opera deliziosa quanto necessaria di ricucire in una costante opera di relazioni i rapporti con le altre società di Serie A.

Colpo Celik, scippo alla Roma

E di anticiparle, precipitando con delle soluzioni intelligenti quanto ardite come è stato, poi, nel colpo che ha portato il turco a Torino dalla Roma, quando il rinnovo era cosa fatta con tanto di biglietto aereo prenotato e contratto già inviato per essere controfirmato. Ma così non è andata.

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Con Massara che ha lasciato Roma poche settimane fa, con i suoi rapporti e anche le competenze acquisite si sono spesi temi e argomenti convincenti per Celik, che aiuterà Spalletti a plasmare la nuova difesa della Juventus. O mettere a terra nuove idee. Altrettanto incontestabile è la modalità con la quale si è riusciti: l’averlo scippato alla Roma con un’operazione silenziosa quanto celere, con uno sgarbo alla sua ex società che potrebbe diventare il prima di due.

Pellegrini opportunità doppia

Perché il duo del parametro zero, che poi significa essere attenti studiosi della situazione e dell’opportunità, avrebbe nel mirino anche Lorenzo Pellegrini, per anni capitano della Roma, da cui è rimasto svincolato lo scorso 30 giugno.

Sulla società dei Friedkin gravava la questione non proprio trascurabile del fair play finanziario, con i suoi limiti e gli obblighi derivanti che hanno consentito anche che queste situazioni si presentassero. Pellegrini ha dato la propria disponibilità a dimezzarsi l’ingaggio fino a 3 milioni di euro netti a stagione, ma il vero nodo tra il 30enne e la Roma è legato alla durata dell’accordo. Per la Juventus si tratterebbe di una situazione affrontabile.

Il sogno Brahim Diaz, Zaniolo e gli altri

Il sogno Brahim Diaz rischia di rivelarsi troppo ardua, per via degli interessi del Real Madrid, come anche quella che porta a Nicolò Zaniolo più vicino al Milan, al suo gioco inoltre.

Ancora differente il discorso per lo svincolato Kessie che il suo Massara-Carnevali starebbe valutando come soluzione gradita, pur riconoscendo quanto l’ingaggio non sia leggero da sostenere. Rimasto svincolato dopo tre stagioni ricchissime in Arabia Saudita e attratto dalla possibilità di ritrovare a Torino l’ex Milan (oltre che Roma) Ricky Massara, Franck potrebbe decidere di accontentare la richiesta bianconera e di tagliarsi l’ingaggio. La trattativa è concreta, ma per arrivare alla fumata bianca servono ancora alcune cessioni da parte della Juventus e un significativo ridimensionamento delle richieste economiche dell’ex Atalanta e Milan tra ingaggio, commissioni e premio alla firma.

Il progetto, finalmente

Dettagli, componenti, rumors come e più contratti e infine comunicati a valle di un lavorio costante ma su cui cresce fiducia perché quel che trapela, emerge è il progetto di una nuova società e di una squadra coerente, organizzata e anche funzionale agli obiettivi sportivi. Che sia blocco Roma, blocco Sassuolo o meramente italica la filosofia ispirazionale trapela ed è comprensibile, oltre la sorpresa che non manca, a quanto pare.

Una sfida ulteriore, per il duo del parametro zero che sta tentando di ridisegnare il profilo di una squadra, e di una società, costretta a ritrovarsi per non essere risucchiata dagli eventi.