Juventus, la scossa Carnevali scatena i social: il legame con Marotta preoccupa i bianconeri. Il rimpianto del Milan

L’addio di Comolli e l’arrivo del dirigente del Sassuolo segnano una nuova rivoluzione in casa Juventus firmata da John Elkann: il legame con il presidente dell’Inter crea ansia tra i tifosi bianconeri

La rivoluzione più inattesa, almeno nei tempi. Dopo aver deciso di continuare con Damien Comolli, la Juventus fa un clamoroso passo indietro: dà l’addio al dirigente francese e si prepara ad accogliere Giovanni Carnevali. La mossa di John Elkann è stata sorprendente e rappresenta un nuovo inizio per i bianconeri ma qualche timore tra i tifosi, soprattutto in virtù del legame con Beppe Marotta, c’è e preoccupa.

Carnevali e il legame con Marotta

La Juventus si affida a Giovanni Carnevali per la sua rinascita ma non c’è dubbio che nella mente di tanti tifosi bianconeri, uno dei primi collegamenti sia stato quello a Beppe Marotta, che dopo un passato con la Vecchia Signora, adesso rappresenta “il grande nemico”. Tra l’ex dirigente del Sassuolo e l’attuale presidente dell’Inter c’è un legame che affonda nel tempo e che nasce dai primi anni ’90 quando il giovane Marotta, ai tempi al Monza, costruisce una corsia preferenziale con Carnevali che qualche tempo dopo porterà con sé al Como. Un legame così stretto che Carnevali definirà Beppe come un maestro e rinsaldato dal ruolo del neodirigente bianconero come testimone di nozze di Marotta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un legame che è continuato anche nel calcio e che ha portato con sé nel corso degli anni anche una scia di polemiche. Carnevali ha creato un modello al Sassuolo, una società capace di puntare sui giovani per farli crescere e poi per ottenere plusvalenze importanti. Gli affari portati a termine sull’asse Sassuolo-Inter sono stati tanti, al punto che è stato lo stesso dirigente a dover rispondere pubblicamente alle accuse sulla presunta sudditanza dei neroverdi nei confronti dell’Inter.

La paura dei tifosi della Juve

L’arrivo di Carnevali è stato salutato con favore dai tifosi della Juventus. Il dirigente ex Sassuolo sembra avere il curriculum giusto per riportare la Juventus a essere competitiva e in tempi rapidi. Ma il legame che lo lega a Marotta per qualcuno rappresenta un timore, del resto la rivalità con l’Inter è una di quelle più sentite dai fan della Vecchia Signora. E qualche timore da parte dei tifosi della Juve sembra affiorare: “Speriamo solo che faccia gli interessi della Juve, lui e Marotta sono legati e se Beppe viene “promosso” in federazione, Carnevali potrebbe fare sul suo stesso percorso e andare all’Inter”. E ancora: “La scelta di Carnevali mi lascia quantomeno perplesso, non fosse altro per la sua amicizia con Marotta. Il rischio alto è quello di metterci una sempre in seno”. Mentre c’è anche più critico: “Dopo anni di raggiri quando era al Sassuolo, accoglierlo a braccia aperte è il tocco di classe che ci mancava. Dopotutto avere in casa il gemello siamese di Marotta è una garanzia di imparzialità”.

Il rimpianto del Milan

La Juventus assume una nuova “forma”. L’addio a sorpresa di Comolli cambia i piani della Juventus che però prende subito una direzione ben precisa con l’arrivo di Cardinali. E cosa fa il Milan? A differenza dei bianconeri, in casa rossonera la rivoluzione è cominciata molto prima, anche se in questo caso bisognerebbe più parlare di “rifondazione”. Dopo il finale da incubo in campionato, il proprietario Gerry Cardinale di fatto ha azzerato tutto: via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Il messaggio è chiaro: si riparte da zero. Ma a distanza di giorni, quello zero è rimasto tale. E tra i tifosi rossoneri c’era chi sperava proprio in Carnevali come punto di riferimento per la ripartenza rossonera. Invece sul futuro del Milan continua a esserci tanta incertezza con una girandola di nomi sia per il ruolo di direttore generale che per la panchina.