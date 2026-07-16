Juventus, Carnevali strappa Celik alla Roma: colpo a sorpresa, la reazione dei tifosi bianconeri

L'esterno turco non rinnova con i giallorossi e sostiene le visite mediche in gran segreto per i bianconeri: sarà l'alternativa a Kalulu sulla destra, il web bianconero applaude la nuova dirigenza

La metafora della lepre e della tartaruga è parzialmente applicabile al calciomercato delle squadre italiane, perché di lepri in giro ce ne sono poche, tantissime invece le tartarughe. Di soldi, in giro, ancor meno: ragion per cui, la lentezza diventa un valore. Aspettare il momento giusto, cedere qualche esubero, affondare il colpo: strategia rischiosa ma a volte vincente.

Juventus, ecco Celik

La Juventus è forse quella che ha il fardello più pesantein termini di giocatori da piazzare, e deve forzatamente muoversi piano: Jeff Ekhator, poi Muharemovic al Leeds via Sassuolo con 19 milioni bonus, ed ecco che le voci iniziano a riprende quota. Pellegrini dal Parma, nuova offerta per Kolo Muani, ma soprattutto il colpo a (parziale) sorpresa di Zeki Celik dalla Roma. Le parti avevano già dialogato a gennaio, con un accordo di massima trovato, ma poi l’affare è stato oscurato dall’imminente rinnovo dell’esterno turco con la Roma. E invece, la notizia che nessuno s’aspettava più.

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Celik, contratto fino al 2029

Il 29enne esterno destro ha già svolto le visite mediche per i bianconeri, che successivamente attraverso i canali social hanno ufficializzato l’acquisto. Celik diventa così un rinforzo importante per Spalletti che potrà contare su una valida alternativa per Kalulu. Il quale, se non fosse stato per il paradossale rosso rimediato contro l’Inter, le avrebbe giocate praticamente tutte. “L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2029“, si legge nella nota della società con la foto celebrativa in cui si vedono il classe 1997 insieme ai dirigenti Carnevali, Massara e Ottolini. “A fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per un milione di euro, pagabili durante l’esercizio” precisa la Juve nel comunicato

Roma, addio Celik

Celik non ha trovato l’intesa con la Roma per quanto riguarda il prolungamento del contratto e in questo scenario si è inserita la Juve che ha così chiuso il secondo acquisto del suo calciomercato dopo quello di Jeff Ekhator. Nell’ultima stagione in maglia giallorossa, ha totalizzato 45 presenze con un gol e tre assist: all’occorrenza può fare anche il centrale.

Celik, la reazione dei tifosi della Juve

Di certo non è uno di quei nomi che scaldano la tifoseria, ma si tratta pur sempre di un tassello importante, oltretutto preso a parametro zero. E i tifosi ne sono ben consapevoli, come Antonio: “Ragazzi questo è un acquisto che può dare una mano in difesa e piano piano devono inserirsi altri tre”. Gabriele conferma: “Mi sembra un buon colpo“. E Marco pone l’accento su un altro aspetto: ” Ottimo. In silenzio. Come una volta…”. Così come Enrico: “Terzino affidabile, a zero ottimo affare”. E Betty conclude: “Fossi in tanti non sottovaluterei la cosa…”.

Il saluto di Celik ai tifosi della Roma

“Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio. Ogni giorno trascorso in questo club mi ha fatto crescere, sia come calciatore che come persona. Abbiamo vissuto insieme momenti indimenticabili. Auguro alla Roma di continuare a raggiungere tutti i successi che merita. Porterò per sempre con me questo club, questa città e l’orgoglio di aver contribuito a riportare la Roma in Champions League”. Sono queste le parole di Zeki Celik, difensore della Roma appena passato alla Juventus, nel salutare i tifosi giallorossi attraverso i propri social.

Celik ringrazia i suoi allenatori

Il difensore, poi, nel ringraziare “compagni di squadra, tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club, I direttori sportivi e tutti gli allenatori e gli staff tecnici con cui ho avuto il privilegio di la-vorare”, cita José Mourinho, tecnico che “mi ha dato l’opportunità di indossare questa maglia”, così come “Daniele De Rossi, Ivan Jurić e Claudio Ranieri per tutto ciò che mi hanno trasmesso, per la fiducia che hanno riposto in me e per il loro sostegno”. Un ringraziamento anche a Gasperini perchè “anche se abbiamo lavorato insieme per poco tempo, la fiducia, la sincerità e il rispetto che mi ha dimostrato hanno significato davvero tanto per me. Gliene sarò sempre grato”, conclude.