Juve, caso David: Gatti tende una mano al compagno, Spalletti pensa a Openda titolare contro la Roma

Dalle voci su un presunto isolamento alle risposte social dei compagni: la Juventus prova a spegnere il caso Jonathan David alla vigilia della sfida con la Roma, ma Spalletti pensa a Openda dal 1'

Jonathan David corpo estraneo all’interno dello spogliatoio della Juve e con le valigie in mano. Jonathan David isolato dai compagni. Jonathan David non invitato alle cene di Natale. Prima Mattia Perin e Manuel Locatelli, ora Federico Gatti. La Juventus prova a compattarsi e a spegnere le voci sul possibile strappo nello spogliatoio che ha portato in molti a parlare, interrogarsi e… sparlare.

Gli scatti con Perin e Locatelli

Il secondo portiere e il capitano si erano esposti nelle scorse ore postando scatti sorridenti in compagnia dell’ex Lille, fiore all’occhiello del mercato estivo, incapace però fin qui di mostrare anche solo in parte quanto di buono fatto vedere in Francia. Il canadese, d’altronde, in questa prima metà di stagione ha fatto notizia più per questa storia che per le prestazioni in campo, che lo hanno visto, spesso e volentieri, partire dalla panchina sia con Tudor sia con Spalletti, che gli hanno puntualmente preferito Dusan Vlahovic.

Gatti tende una mano al gruppo e a David

E anche con il pesante infortunio del serbo, senza il peso della concorrenza, David nelle ultime uscite non è riuscito a prendersi pienamente la scena e a convincere. Insomma, a invertire la rotta. Altre prestazioni incolore in campo a cui si sommano le voci sullo spogliatoio e su un non impossibile addio già a gennaio. Tutti fattori che, specie se sommati, di certo non aiutano, per il più classico dei tunnel da cui con il passare delle settimane risulta difficile uscire.

Una mano al nuovo compagno di squadra la tende oggi Federico Gatti, che ha voluto esporsi in prima persona attraverso le stories di Instagram provando a gettare ulteriore acqua sul fuoco. “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore”.

Gatti infortunato, ma vicino alla squadra

Un messaggio chiaro e puntuale, firmato “Federico”, ricondiviso anche da Perin e volto chiaramente a proteggere il gruppo e David, pur senza citarlo direttamente. Con Juventus-Roma alle porte, il difensore ex Frosinone, che non sarà della partita per via della lesione al mediale rimediata in Coppa Italia lo scorso 2 dicembre, ha voluto riportare al centro il calcio. Anche perché, i bianconeri si giocano tantissimo nella sfida contro in giallorossi, portata principale di una 16° giornata che si concluderà il 14 e 15 gennaio con le quattro partite delle finaliste della Supercoppa Italiana.

David in panchina contro la Roma?

Toccherà ora a David provare a zittire finalmente le voci iniziando a fornire prestazioni all’altezza. La certezza è che, però, anche per la partita di sabato sera allo Stadium, Jonathan potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Spalletti starebbe, infatti, pensando di dare una chance dal primo minuto all’altro flop di mercato, Loïs Openda.

D’altronde, la strategia del tecnico di Certaldo sembra ormai chiara: bastone e carota fino al momento in cui le fatidiche “cinque gare consecutive da titolare”, citate nella ramanzina rifilata al canadese prima della splendida prova personale poi offerta in Champions League nella gara vinta contro il Pafos, potranno essere la normalità.