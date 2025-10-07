Juventus, Cassano controcorrente su Tudor: Fantantonio demolisce David, Openda e il mercato di Comolli 

Per l’ex attaccante il tecnico sta facendo il possibile con un attacco privo di grandi nomi e dopo una campagna acquisti al risparmio

L’idillio tra Igor Tudor e i tifosi della Juventus pare essere già finito, ma c’è chi pensa che il tecnico croato stia facendo il massimo con un organico limitato: è Antonio Cassano, che sul web se l’è presa con gli attaccanti bianconeri Jonathan David e Lois Openda e con il mercato di Damien Comolli.

I problemi della Juventus

Al termine del mercato, diversi addetti ai lavori avevano indicato nell’attacco della Juventus – rinforzato dagli arrivi di Jonathan David, Lois Openda ed Edon Zhegrova – come il migliore della serie A. Oggi, dopo 6 giornate di campionato, il vento è decisamente cambiato: la Juve fa fatica a creare occasioni e a finalizzare, problemi che hanno portato il tecnico Igor Tudor sul banco degli imputati. Per Antonio Cassano, però, la verità è un’altra: Tudor sta lavorando con un organico non all’altezza della storia della Juventus.

Cassano difende Tudor e attacca David e Openda

“Continuano a rompere i co…ni a Tudor e io continuo a dire che Tudor il lavoro che sta facendo è eccezionale – ha dichiarato Cassano nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” – Sta giocando senza attaccanti: David ieri ha avuto un’occasione ed è scivolato da solo, incespicato, voleva tirare e gli è partito il piede sinistro. Non lo so cosa ha combinato, è stato inguardabile. Openda pure”. Per Cassano, insomma, Tudor allena un attacco non adatto alle ambizioni della Juventus. Un problema che deriva dalla campagna acquisti al ribasso condotta da Damien Comolli.

Il mercato deludente di Comolli

“A differenza dell’anno scorso, quando sono arrivati tre giocatori pagati 140 milioni, quest’anno sono arrivati solo giocatori a parametro zero o non da Juve, perché Openda è stato preso dal Lipsia: la Juve è abituata ad altro”. Tudor sarebbe dunque da assolvere, anche perché le poche richieste fatte sul mercato non sono state accontentate da Comolli. “Come facciamo a giudicare un tipo di lavoro di un allenatore se non gli prendono determinati giocatori? Tudor voleva Kolo Muani e non è stato preso”. Per Cassano, dunque, il processo andrebbe fatto ad altri e non al tecnico bianconero.