Juventus, Cassano demolisce Yildiz: il verdetto spietato di Fantantonio sul turco

I due assist firmati contro il Parma non bastano a convincere l’ex calciatore delle doti del numero 10 bianconero: “Non è un trascinatore, meglio Mastantuono del Real”

Un buon giocatore per la serie A, ma lontano anni luce dai “10” del passato della Juventus: questo il giudizio spietato di Antonio Cassano su Kenan Yildiz, autore di 2 assist nella gara d’esordio in campionato dei bianconeri contro il Parma. Per Fantantonio è meglio Franco Mastantuono, ultimo acquisto del Real Madrid.

Juventus, i dubbi di Cassano su Yildiz

I due pregevoli assist serviti da Kenan Yildiz a Jonathan David e Dusan Vlahovic nella prima giornata di campionato contro il Parma non bastano per convincere Antonio Cassano del talento dell’attaccante turco della Juventus. Nell’ultima puntata di Viva El Futbol Fantantonio ha attaccato duramente il numero 10 bianconero, sostenendo che Yildiz sia un giocatore adatto a fare la differenza solo in serie A. “Io ho dei punti interrogativi – ha esordito Cassano – perché per l’Italia va bene portare il 10 della Juve, giocare col Parma, con l’Empoli, col Venezia… va bene”.

Per Cassano, invece, il valore di Yildiz è decisamente diverso a livello internazionale. “Non credo che Yildiz però possa fare la differenza in Champions League, in partite da dentro fuori”, ha aggiunto Fantantonio, prima di esprimere il suo verdetto definitivo: “Io non lo vedo né adesso, né fra un po’ di anni. È un giocatore forte solo per l’Italia”.

La differenza con Mastantuono

Per Cassano Yildiz è inferiore anche all’ultimo grande talento sudamericano sbarcato in Europa, l’argentino Franco Mastantuono, che ha già collezionato due presenze nel nuovo Real Madrid di Xabi Alonso. “Ieri vedevo il ragazzo ex River col Real – ha detto Cassano – Lui arriva e se ne sbatte i co…ni. Lui si è messo la maglia del Real e ha detto “Io qua devo giocare!”.

Il confronto con i “10” del passato

L’inferiorità di Yildiz, dunque, sarebbe sul piano della personalità. Per Cassano il turco è lontanissimo dai grandi numeri 10 del passato della Juventus: “Yildiz è un giocatore che può trascinare la Juve nelle vette inesplorate, come faceva Del Piero, come faceva Zidane o come faceva Nedved? Secondo me no”, ha dichiarato Fantantonio, affondando il colpo sul turco. “Non lo so se la Juve è giusto che riparta da lui per poter vincere, per me Yildiz è un grande punto interrogativo”, ha poi concluso Cassano.