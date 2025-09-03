Juventus, da Cassano frasi choc su Vlahovic e dubbi sugli acquisti

L'ex bomber non è convinto del mercato bianconero e a 'Viva el futbol', scarica veleno sul bomber serbo rimasto a sorpresa alla Vecchia Signora

Fantantonio è tornato ad essere senza freni. Nel corso della seconda puntata di ‘Viva el Futbol’, Antonio Cassano ha già mietuto la prima vittima stagionale. Si tratta del bomber serbo, Dusan Vlahovic, che è rimasto alla Juventus seppur dopo un’estate turbolenta dove era destinato ad andar via. Eppure, dopo i mancati accordi sul rinnovo con la Vecchia Signora e alcuni club rifiutati dal serbo, il numero 9 bianconero è tornato a segnare due gol, alle prime due gare ufficiali di Serie A, e ad essere decisivo. Per Cassano, però, tutto ciò non basta affatto e chiede alla Juventus di agire in modo netto.

Sui nuovi acquisti della Juventus

Nel corso della puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha iniziato a parlare dei bianconeri, specialmente sul tema calciomercato, attaccanti e su Zhegrova: “Hanno preso Zhegrova ma per l’attacco della Juventus secondo me manca ancora qualcosa. Openda ha fatto la prima punta, gioca anche sul centro sinistra in fase offensiva, un po’ alla Lookman. Lui preferisce giocare a sinistra. Manca quindi un centravanti di un certo livello lì davanti. Mi sarei aspettato qualche acquisto in più da parte della Juventus”.

Fantantonio spietato Su Vlahovic

Il pezzo forte di Cassano è poi sul bomber serbo dei bianconeri su cui scarica veleno a non finire: “Vlahovic con la Juventus è stato scorretto, gli ha fatto una me..ata. Visto che è stato preso a vagonate di soldi ed è stato anche pagato tantissimo, ora che si crede di fare con quel gesto delle braccia aperte verso i tifosi? Vuole fare il re o il cristo… Rimane una pippa. Io se fossi nella Juventus ora gli direi: hai fatto due gol? Bene, ora ti stai in panchina fino a giugno però. Visto che fai anche il fenomeno, stai a casa fino al 30 giugno. Poi vediamo se a fine stagione ti cercano ancora e ti danno quei soldi.”

Cassano sulla lotta scudetto

“Napoli e Inter favorite, occhio alla Juve che con la Roma può dar fastidio per lo scudetto. La Juventus non ha preso gol, è solida. Ma mi sarei aspettato dai bianconeri qualche acquisto in più anche per la difesa. Bremer non può essere affiancato solo da Kelly e Gatti o Kalulu (che viene schierato alto ndr.). Qualcosa mi manca lì dietro, a centrocampo è messa bene invece anche se bisogna capire se vuole fare il 3-4-2-1 o il 3-5-2.”

