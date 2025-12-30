Juventus, Cassano: "Spalletti deve sperare che caccino Comolli per rimanere in panchina"

L'ex talento barese ha dei dubbi sulla reale fiducia del club nell'ex ct, poi a Viva el Futbol attacca Marotta e l'Inter per la diatriba con Conte

Si vede la mano di Spalletti in questa Juve. Lo hanno detto tutti in queste settimane, sia numeri alla mano che notando le novità tattiche dell’ex ct che sta cercando di valorizzare una rosa sbagliata sul mercato sperando di poterne costruire lui una ex novo in futuro ma ne avrà la possibilità? A Viva el Futbol Adani invita la società a rinnovargli il contratto oggi stesso mentre Cassano esprime un dubbio.

L’invito di Adani alla Juve

L’ex difensore, oggi opinionista Rai, dice: “La Juve deve rinnovare ora il contratto a Spalletti, gli dici hai attecchito, il lavoro che hai fatto ci piace. Così dai un segnale forte allo spogliatoio, altrimenti si è sempre precari. Fai una cosa diversa dalle solite ruffianerie, l’allenatore è bravo, allungalo di un anno e lo fai lavorare tranquillo questi cinque mesi”.

Il dubbio di Cassano

FantAntonio invece ha qualche perplessità:”Il lavoro di Spalletti è partito, sto iniziando a vedere qualcosa, mi aspetto più palleggio, deve svegliare Koopmeiners ma l’unico che può riuscirci è lui. Non ho capito però perché abbia accettato una situazione rischiosa, ha uno status molto alto, ha accettato solo 8 mesi di contratto convinto di arrivare tra le prime 4 e anche più su ma non so se la Juve sia convinta al 100% di Spalletti, a meno che non mandino via Comolli che ha fatto più danni della grandine e chi viene al suo posto rinnovi il contratto al tecnico”.

Poi il barese analizza la squadra bianconera e dice: “Zhegrova mi ricorda Zyech ma non so se è un atleta vero, per me non è quel giocatore determinante per 90′, si accende e si spegne. Sul mercato deve prendere un 9: David e Openda non vanno bene, poi un centrocampista forte e un difensore perché se Bremer non c’è o prende un raffreddore è un casino. Infine bisogna capire con quale modulo vuol giocare, la difesa a 4 l’ha usata una sola volta”,

Attacco frontale all’Inter

Cassano si inserisce quindi nel botta e risposta a distanza tra Inter e Napoli e prende una posizione netta: “Da 5 anni l’Inter è la squadra più forte e lo è anche oggi. Solo che il Napoli ha Conte che è un grande allenatore mentre loro hanno buttato nel ce**o 3 scudetti. In panchina c’è un allenatore, caro Marotta, che è un fenomeno… Caro Marotta, se dovessi arrivare secondo, visto che fai le sceneggiate, farai uscire tramite i tuoi amici le solite manfrine e allora bisogna difendere Chivu. Perché se vinci lo scudetto, l’hai vinto perché sei la più forte. Se lo perdi poi fai la stessa identica manfrina che fai passare come Inzaghi, miglior allenatore, lavoro fantastico, eccetera eccetera. E tre scudetti sono stati buttati nel ce.. e nessuno lo dice se non noi. Vai a difendere prima il tuo allenatore Cristian che sta facendo un lavoro fantastico invece di andare a dire le ca**ate su Conte, sul Napoli che è nettamente la più forte.

È il quinto anno che l’Inter è la squadra più forte in Italia, che spende di più a livello di ingaggio. È la verità oppure si è inventato Conte qualcosa? È un dato di fatto. Il Milan ha scelto calciatori e allenatori sbagliati. La Juve stessa ha speso vagonate di soldi in questi 3 anni. Grazie alla gestione di De Laurentiis, che sbaglia e poi prende il migliore allenatore, il Napoli si è rimesso in carreggiata La realtà è questa. Conte ha semplicemente detto detto la realtà dei fatti”.