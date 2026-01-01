Juventus, casting a centrocampo: Bernabè avanza, Rodriguez del West Ham il piano B, Kaio Jorge porta 15 milioni in dote

I bianconeri sono alla ricerca del regista: piace lo spagnolo del Parma, dalla cessione di Miretti potrebbero arrivare i 25 milioni necessari all'acquisto. In alternativa c'è lo spagnolo finito ai margini negli Hammers

Anno nuovo, calciomercato nuovo, speranze vecchie, almeno nel caso dei tifosi della Juventus: trovare finalmente un centrocampista di livello, che manca dai tempi di Pjanic, ed in generale riportare la squadra ai livelli che le competono.

Juventus, la lacuna nel mezzo

Perché, se da un lato i miglioramenti apportati dalla cura Spalletti sono innegabili, dall’altro lato la composizione della rosa è tale da non lasciare troppi margini a velleità tricolori. Napoli e Inter sono ancora superiori, verità ineluttabile sulla quale tutti concordano, nell’ambiente bianconero. Parola d’ordine, colmare il gap: ed al netto di terzini, attaccanti e difensori centrali, la lacuna d’organico più palese è quella nel bel mezzo del campo.

Juventus, obiettivo Bernabè

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome che metterebbe tutti d’accordo, e inquadrato come possibile colpo da cui ripartire, è Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma. Tra Cherubini, AD dei gialloblù, e il prossimo ds bianconero Ottolini, il rapporto è solidissimo e potrebbe aiutare nella trattativa che vedrebbe la richiesta di almeno 25 milioni di euro.

Frattesi resta in pole position

Fermo restando che l’obiettivo primario della Juventus per il centrocampo sembra essere Davide Frattesi, Bernabè avrebbe le caratteristiche giuste per colmare la famosa lacuna di cui sopra, mentre l’attuale giocatore dell’Inter ha ben altre caratteristiche, che andrebbero a colmare la probabile partenza di McKennie.

Juve, 25 milioni per Miretti

Da dove potrebbero arrivare i soldi per Bernabè, vista la lente d’ingrandimento del FFP sulla Juve? Dalla cessione di Fabio Miretti, che i bianconeri valutano esattamente 25 milioni. Nelle ultime ore la Lazio ha bussato alle porte della Continassa la risposta è stata: no, non lo vendiamo e comunque non per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro.

La trattativa per Frattesi

Discorso diverso per Frattesi: si sta ragionando su un prestito oneroso di 4 milioni con obbligo di riscatto condizionato. Ipotesi per nulla sgradita dai dirigenti nerazzurri, intenti a trattare sulle condizioni che farebbero scattare l’obbligo. Questo perché il Sassuolo ha fatto muro su Muharemovic, “carta” che i bianconeri non potranno giocare nell’immediato nell’affare Frattesi.

Guido Rodriguez l’alternativa a Bernabè

Se la pista Bernabè non dovesse approdare a nulla, alla Continassa hanno preso informazioni su Guido Rodriguez, 31enne centrocampista argentino finito ai margini del West Ham. Non è il primo nome della lista, però piace e potrebbe diventare una delle piste più percorribili a costi contenuti o addirittura in prestito. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rodríguez è l’esempio perfetto di mediano davanti alla difesa della scuola argentina, uno che conduce il gioco, fa da collante e tiene il ritmo. Al West Ham guafagna 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus valido per il 2026-27: preso a parametro zero, la richiesta degli hammers non dovrebbe superare i 10 milioni di euro.

Juventus, regalo da Kaio Jorge

Un inatteso regalo per il nuovo anno potrebbe arrivare dal Brasile, dove l’ex bianconero Kaio Jorge sta facendo faville. L’attaccante ora al Cruzeiro è protagonista del mercato e le big del Paese se lo contendono a suon di milioni. Secondo Globo Esporte, il Flamengo sarebbe pronto a fare follie per il 23enne e avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni. Il Cruzeiro però resiste e ha fatto sapere che la valutazione del suo cartellino si aggira sui 50 milioni di euro.

La clausola per Kaio Jorge

Al momento della cessione, la Juventus fece inserire una clausola secondo la quale il 30% delle futura cessione di Kaio Jorge sarebbe finito nelle casse bianconere. Di conseguenza, se il Cruzeiro dovesse venderlo effettivamente a 50 milioni, ben 15 di questi andrebbero ai bianconeri, che si ritroverebbe un bel regalo di Natale con qualche giorno di ritardo.

Perin rimane a Torino

Nel frattempo, Mattia Perin non si muove da Torino: la Juventus ha informato il Genoa della decisione di trattenere il portiere, e ha così respinto l’ultima proposta del Genoa, che ora sta valutando altre opzioni per il ruolo di portiere. Niente Mandas, dunque: probabilmente sulla decisione ha pesato il parere di Spalletti, che considera Perin molto importante per le dinamiche di spogliatoio, trattandosi di uno degli “anziani”.